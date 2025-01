Ilie Bolojan, despre anunțul retragerii temporare a lui Crin Antonescu de la alegerile prezidențiale: „Trebuie să evităm greșelile din trecut”

Liderul PNL a afirmat că liberalul Crin Antonescu este în continuare din punctul de vedere al partidului său, candidatul Coaliției pentru alegerile prezidențiale. Acesta i-a dat dreptate lui Antonescu privind motivele care l-au determinat să își suspende calitatea de candidat.

„Antonescu are dreptate cu privire la calendarul electoral”

Ilie Bolojan a afirmat că Antonescu a avut dreptate când a spus că trebuie urgentat calendarul electoral și că trebuie modificată prevederea conform căreia un candidat independent poate avea reprezentanți și în secțiile de votare, nu doar în Biroul Electoral Central, conform

„ are dreptate cu privire la calendarul electoral. Cel târziu săptămâna care vine guvernul trebuie să adopte calendarul. Dacă nu facem asta, alegerile vor fi amânate pentru mai. Cu cât facem asta mai repede e mai bine. Trebuie să evităm greșelile din trecut. Acesta are nevoie urgent de un staff de campanie. Trebuie să fim organizați. Din punct de vedere PNL el e candidatul coaliției. Cu conducerea restrânsă a partidului am avut o discuția înainte, nu se pune problema, el e candidatul”, a declarat Ilie Bolojan pentru Digi24.

Ce părere are Ilie Bolojan despre o posibilă susținere a lui Nicușor Dan

Liderul PNL a vorbit și despre o eventuală susținere a lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale.

„Nu am vorbit despre susținerea lui Nicușor Dan. Am fost întrebat înainte de a avea un candidat comun. Astăzi candidatul este Crin”, a mai declarat Ilie Bolojan.