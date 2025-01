Ilie Bolojan: Fără Ordonanța „trenuleț” intram în incapacitate de plată. Mai ales anul trecut am angajat cheltuieli mai mari decât ne-am permis ca țară (VIDEO)

Ilie Bolojan, liderul PNL, a declarat că dacă Guvernul nu adopta așa-numita Ordonanță „trenuleț” cu noi măsuri fiscale, România intra în incapacitate de plată. Acesta a mai precizat că mai ales în ultimul an s-au cheltuit foarte mulți bani, dar nu-i momentul acum să vorbim despre „răspunderea personală a unora sau altora”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Ilie Bolojan, despre Ordonața „trenuleț”

„Trebuie să fim cât se poate de corecți. Această Ordonanță a fost obligatorie pentru că dacă nu s-ar fi adoptat – și-n corpul ei veți găsi peste 90% din prevederi legate de plafonarea cheltuielilor – anul viitor România ar fi ajuns la niște deficite de nesuportat și practic

Aceasta a fost necesitatea pentru care noi am susținut să facem Guvernul cât mai repede, în contextul pe care-l știți, și să adoptăm această Ordonanță, care cert nu e populară, nu dă niște vești bune, dar trebuie să recunoaștem: ani de zile și mai ales anul trecut am cheltuit și am angajat cheltuieli mai mari decât ne-am permis ca țară și e doar o chestiune de timp până ”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan: Trebuie să reducem cheltuielile statului

La remarca moderatoarei că avem avem același premier care a făcut cheltuielile despre care vorbește, Bolojan a spus: „Vom putea discuta și de chestiunile care țin de răspunderea personală a unora sau altora, dar acum e vorba de o responsabilitate pentru țara noastră și atunci e evident că, pentru a ține țara stabilă, o direcție importantă e să reducem cheltuielile statului, să eliminăm risipa, dar aceste lucruri nu se puteau face printr-o Ordonanță care să rezolve toate acumulările negative”.

Acesta a precizat apoi că ar trebui demise conducerile companiilor de stat care au decis salarii foarte mari fără să țină cont de performanță.