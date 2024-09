Incident diplomatic: Viorica Dăncilă a povestit cum a fost percheziționată într-un aeroport din Londra când era premier

Viorica Dăncilă a vorbit despre controlul care a fost supusă împotriva statului ei diplomatic și într-un interviu acordat publicației

”A fost cea mai umilitoare postură în care m-am aflat vreodată, să fiu supusă controlului, inclusiv corporal, inclusiv în bagajul pe care îl aveam, pentru că biletul meu fusese marcat pentru aceste controale aleatorii. Nu a fost vina britanicilor, pentru că biletul fusese marcat de cei din România, nu de ei. Și nu cred că a fost o întîmplare, o coincidență. În primul rînd, serviciul de protocol al guvernului, cel care achiziționase biletele, avea obligația să se asigure că ele nu sunt marcate; de ce nu a făcut-o nu știu. Dar dacă mă prevalam atunci de statutul politic și diplomatic și făceam scandal, vă dați seama cum ar fi sunat titlurile în presa internațională? S-ar fi crezut că serviciile secrete britanice primiseră vreo informație compromițătoare despre mine sau așa ceva, s-ar fi speculat intens, ar fi însemnat să tîrăsc România într-un scandal imens exact cînd dețineam președinția rotativă a Consiliului UE și înaintea alegerilor europarlamentare.

Posibil ca asta să se fi și urmărit, declanșarea unui scandal, de către cei care, marcînd biletul, m-au marcat, de fapt, pe mine, repet, persoane din interiorul țării și nu din afara ei. Nu s-a dorit din start această vizită a mea la Washington, chiar ambasadorul român în SUA (George Maior n.n) mi-a recomandat verbal să nu mă duc, că ”era o perioadă mai agitată” șamd. Am ales să tac și să mă supun controlului umilitor, m-au dus într-o cameră, m-au descălțat, mi s-a căutat și în troller, aveam un nod în gît, dar am îndurat, pentru a nu declanșa un scandal de proporții. Dar a fost o experiență pe care nu o să o pot uita, era direcționat din România, au vrut să mă umilească acolo. Nu am cerut nici explicații oficiale ambasadorului britanic după întoarcerea la București, mi s-a părut foarte urît acest incident, dar repet, nu pe englezi îi consider vinovați, ci persoane din țară” a spus fostul premier.