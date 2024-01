Kelemen Hunor, despre liste comune PSD-PNL la alegeri. „Lista comună va da un rezultat mai slab decât liste separate şi adunat apoi într-o coaliţie”

Kelemen Hunor, președintele UDMR a vorbit despre posibilitatea candidaturii pe listele comune ale PSD-PNL în cadrul alegerilor de anul viitor. Acesta spune că o listă comună ar da un rezultat mai slab decât cel obținut pe liste separate și adunat apoi într-o coaliție. UDMR-istul mai menționează că nu crede că electoralul liberal din Transilvania va vota PSD, pentru că este obișnuit timp de 30 de ani să nu o facă.

Lista comună nu este o decizie bună pentru UDMR

Președintele UDMR a fost întrebat la Insider Politic despre o posibilă candidatură pe liste comune PSD-PNL la alegerile de anul viitor, informează G4media.

El este de părere că lista comună nu este o alegere întocmai bună.

„Lista comună va da un rezultat mai slab decât liste separate şi adunate după aceea într-o coaliţie. Deci unu plus unu nu dă doi, fiindcă oamenii şi alegătorii nu sunt nişte sticle pe un raft pe care le muţi dintr-o parte în alta. Electoratul liberal, alegătorul liberal din oraşe mari din Transilvania, are alternativă, va avea alternativă. Ei au fost obişnuiţi în 30 de ani de zile că nu votăm PSD-ul. Vorbesc doar de Transilvania şi de câteva oraşe mari. Ei văd liste judeţene.

Tu poţi să faci afişe diferite în fiecare judeţ, nu poţi să-i păcăleşti pe oameni. Totuşi, oamenii sunt la fel de inteligenţi ca politicienii, zic eu că mai inteligenţi din când în când. Deci nu poţi să-i păcăleşti. El când vede lista judeţeană sau lista naţională vede că pe primul loc e un pesedist, fiindcă o să fie un pesedist, că PSD-ul e mai mare.

De ce să fie un penelist? Şi atunci spune stai aşa, că eu în 30 de ani de zile am înţeles că nu trebuie să-l votez pe ăla şi are deja o părere formată. Am alternativă? Da, are alternativă. Deci din liste comune va câştiga doar PSD-ul. PSD-ul va câştiga categoric, nu are ce să piardă”, a explicat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR spune că după alegerile din 2024 va urma perioada reformelor.

„Acolo sunt nişte măsuri. Reformele urmează după alegeri. Într-un an electoral poţi să numeşti oricum poţi să spui că e rachetă, nu e rachetă. Sunt câteva măsuri necesare. Dar nu e racheta necesară. Sunt nişte gloanţe trase în dreapta şi în stânga. Sigur, ei s-ar putea să ajungă la 50 la sută, la 48 la sută, la 52 la sută, dar ceea ce ne aşteaptă după 2024 va necesita şi mai ales dacă vrem să facem şi o reformă administrativă, o coaliţie mult mai mare, mult mai puternică”, a mai transmis Kelemen Hunor.

Marea dorință a UDMR-ului- să ajungă în Executiv

UDMR-istul a fost întrebat dacă își vede partidul în coaliția de guvernare, iar acesta a spus că dorința de a fi în Executiv face parte din planul fiecărui partid politic și consideră că UDMR-ul a dovedit că este suficient de capabil pentru a ajuns la guvernare.

„Orice om politic, când se pregăteşte de alegeri, doreşte să ajungă în Executiv, cu partidul în Executiv, să pună în mişcare din programul politic ceva. Eu cred că în doi ani şi jumătate am demonstrat că avem viziune, putem guverna cu oameni corecţi şi putem pune în aplicare un program de guvernare eficient şi foarte pragmatic în favoarea fiecărui om, că noi nu am guvernat pentru UDMR, nici la Mediu, nici la Dezvoltare, nici la Sport.

Ce se va întâmpla în 2024? Sigur că vrem să ajungem la guvernare. Dacă vom reuşi sau nu, vom vedea. N-o să mă vedeţi pe mine spunând că nu, eu merg la alegeri ca să fiu în opoziţie cu AUR”, a încheiat președintele UDMR, Kelemen Hunor.