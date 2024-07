Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, mesaje de solidaritate cu Israelul

În urma lansat sâmbătă seara de Iran asupra Israelului, liderii politici români au exprimat mesaje de solidaritate cu poporul israelian și au condamnat fără echivoc acțiunile Iranului.

Premierul Marcel Ciolacu a fost printre primii care au reacționat, condamnând atacul în termeni fermi și exprimând solidaritatea României cu Israelul.

„Suntem pe deplin solidari cu poporul israelian în fața atacului Iranului. Condamnăm cu fermitate acest atac și susținem dreptul Israelului de a asigura securitatea cetățenilor săi”, a transmis Ciolacu duminică dimineața, într-un mesaj pe rețeaua X.

Președintele Klaus Iohannis a subliniat, de asemenea, solidaritatea României cu Israelul, făcând apel la calm și la evitarea unei escaladări a situației.

„România condamnă în cei mai fermi termeni atacul Iranului împotriva Israelului. Suntem în deplină solidaritate cu poporul israelian în aceste momente dificile. Facem apel la evitarea unei escaladări suplimentare a situației regionale„, a punctat Iohannis într-un mesaj similar pe rețeaua X.

Romania condemns in the strongest terms the attack of Iran against Israel. We stand in full solidarity with the Israeli people in these difficult moments. We call for avoiding further regional escalation.

Nicolae Ciucă, președintele Senatului și președintele PNL, a exprimat și el o condamnare categorică a atacului și a reiterat suportul pentru securitatea Israelului.

„România este alături de Israel și poporul israelian și condamnă ferm atacul Iranului asupra acestuia. Israelul are dreptul de a-și asigura securitatea sa. Facem apel la evitarea escaladării situației de securitate regională deja extrem de dificilă”, a notat Ciucă într-un mesaj pe Facebook.

Romania stands by Israel and the Israeli people and strongly condemns Iran’s attack on it. Israel has the right to ensure its security. We call for avoiding escalation of the already extremely difficult regional security situation.

