Lasconi: E cel mai greu moment după 1989. Țara noastră parcă s-ar pregăti să fie pusă pe tava Rusiei / Deja pierdem bani. Nu putem să ajungem iar ca pe vremea lui Ceaușescu doar pentru că vedem promisiuni pe TikTok

Elena Lasconi, candidata USR la prezidențiale, a declarat că dacă va câștiga contracandidatul ei pro-rus, Călin Georgescu, economia României va avea teribil de suferit și nu vom mai avea bani nici măcar să plătim pensiile și salariile. Deja și mulți investitori și-au înghețat afacerile. Lasconi a insistat că nu trebuie să ne aruncăm în brațele Rusiei și să revenim la sărăcia perioadei comuniste doar pentru niște promisiuni deșarte pe care le auzim de la Georgescu pe TikTok.

Lasconi avertizează asupra efectelor economice dacă va câștiga Georgescu

„Astăzi am avut o discuție cu premierul Marcel Ciolacu, este foarte îngrijorat că deja începem să pierdem bani, după ce a apărut în toată presa această influență masivă a Rusiei prin candidatul Călin Georgescu. Asta înseamnă că nu vom mai avea bani pentru a plăti pensii și salarii.

Noi deja până să ajungem la momentul 8 decembrie, deja am început să pierdem bani. Mulți investitori și-au înghețat practic afacerile, bursa merge în jos, foarte multă este speriată și dorește să părăsească țara. Gândiți-vă că toți primarii, indiferent ce culoare au, o să piardă proiectele pe fondurile europene. Nu o să ne mai putem dezvolta cu fonduri europene. Nu cred că ne permitem să dăm cu piciorul la acest drum pe care l-am ales, pro-european, pro-NATO, ca să ajungem din nou , o țară săracă, doar pentru că vedem promisiuni pe TikTok. Haideți să ne uităm la fapte, să vedem ce au făcut acești candidați pentru fiecare român”, a declarat Elena Lasconi, pentru

Aceasta a mai afirmat că a avut „foarte bună” cu Ciolacu și a insistat că acum nu mai e vorba de orgolii și partide, căci soarta țării e în joc: „Acum nu mai e loc de orgolii, de numele partidelor, de nimic. Este vorba doar de direcția Europa și NATO. Atât. Eu am avut o discuție foarte bună cu domnul Ciolacu și cred că o să facă lucrul acesta și mi-aș dori foarte mult să facă și primarii PSD, primarii PNL, primarii USR, UDMR, pentru că toți își doresc binele comunităților lor”.

Lasconi: E cel mai greu moment după 1989. Eu am văzut oameni speriați

„Eu cred că în momentele grele, în momentele critice nu trebuie să îngenunchezi. Trebuie să stai drept, să îți păstrezi calmul și să iei decizii înțelepte. Eu am văzut oameni speriați. Am fost printre oameni și răspund și presei, ceea ce nu se poate spune și despre contracandidatul meu. E cel mai greu moment după 1989 pentru că țara noastră parcă s-ar pregăti cu toți boții și cu toată manipularea rusească să fie pusă pe tava Rusiei. Este îngrijorător. Noi, uniți, putem învinge. Am reușit să facem asta în ultimii 250 de ani de 10 ori în fața Rusiei”, a mai declarat Elena Lasconi, la Antena 3 CNN.

Candidata USR a repetat apoi că România trebuie să rămână atașată de NATO și UE. „NATO pentru securitate, pentru că nimeni nu o să-și permită să atace România dacă suntem în NATO”, a insistat Lasconi.