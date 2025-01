Mai este posibilă scoaterea lui Călin Georgescu din cursa pentru prezidențiale? Elena Lasconi: „Cele 3 decizii ale CCR sunt atât de grave încât nu cred că se mai pot repara vreodată. E extrem de grav ce s-a întâmplat” (VIDEO)

Președinta USR, , a fost întrebată în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, dacă mai este posibilă scoaterea lui din cursa pentru prezidențiale.

Elena Lasconi a exprimat opinii foarte critice cu privire la deciziile recente ale Curții Constituționale, afirmând că acestea sunt extrem de grave și total nedemocratice. Ea a subliniat că, având în vedere aceste decizii, este posibil să se întâmple orice în contextul electoral.

„E extrem de grav ce s-a întâmplat și total nedemocratic”

De asemenea, ea a menționat că nu există dovezi că s-ar fi întâmplat ilegalități în ziua votului și a comparat situația din România cu alegeri din alte țări, sugerând că influențele externe ar fi trebuit să fie investigate mai serios.

“Cele 3 decizii ale Curții Constituționale sunt atât de grave, încât eu nu cred că se mai pot repara vreodată. Deci, e extrem de grav ce s-a întâmplat și total nedemocratic. Și, având aceste decizii, este posibil să se întâmple absolut orice.

Am fost singurul politician care am atras atenția atunci când a fost primul abuz al Curții Constituționale, și anume, scoaterea din cursa prezidențială, din cursa electorală a doamnei Șoșoacă, de care mă delimitez total, dar a fost ilegală și un abuz. Nu Curtea Constituțională trebuia să facă asta, instituțiile statului, și încă o dată subliniez faptul că dacă instituțiile statului și-ar fi făcut treaba, noi nu am fi avut în momentul acesta nici măcar un parlamentar din partea partidelor izolaționiste, ca să nu mai spun de candidați la prezidențiale. Au fost multe derapaje, multe declarații controversate, care nu aveau nicio legătură cu democrația și instituțiile statului ar fi trebuit să-și facă treaba. Pentru că au fost lăsați să zburde, acum ne confruntăm cu ceea ce vede toată lumea”.

„Nu avem nicio dovadă în acest sens, nicio probă”

Întrebată dacă și-ar dori să fie reluate lucrurile de acolo de unde au fost lăsate, deci un tur 2 între ea și Călin Georgescu, Lasconi a răspuns:

“Eu cred că așa ar fi normal pentru că noi, în momentul de față, nu avem nicio dovadă că în ziua votului s-a întâmplat vreo ilegalitate sau vreun alt stat a fost implicat în alegerile prezidențiale din România.

Asta deja au început să vadă și statele occidentale, chiar dacă atunci s-au bucurat. A fost un moment ca la Revoluție și gândiți-vă că au trecut 35 de ani de la Revoluție și noi încă mai căutăm teroriști de la Revoluție. O să mai treacă încă 35 de ani și o să căutăm rușii de la alegerile prezidențiale. Iar dacă s-a întâmplat așa și v-am spus că m-am uitat la raportul serviciilor din Republica Moldova, care a fost foarte stufos și bine documentat, în care se arăta foarte clar influența Rusiei în ziua votului și pe modelul acesta ar fi trebuit să fie anulate și alegerile prezidențiale din Republica Moldova, parlamentarele din Georgia și prezidențiale din Statele Unite ale Americii, pentru că în ziua votului s-au întâmplat astfel de interferențe străine.

Ori noi nu am avut și știți foarte bine că și Administrația Prezidențială a anunțat că nu s-a întâmplat nimic și de asta s-a și validat primul tur. Și apoi, dintr-o data, s-a întâmplat ceva, dar nu știe nimeni, pentru că nu avem nicio dovadă în acest sens, nicio probă. Și, după cum vedeți, nimeni nu este responsabil, după cum spunea președintele ilegitim, Klaus Iohannis”.