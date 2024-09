Mai mulți romi, filmaţi când terorizează o familie din Timişoara. Imaginile, publicate chiar de primar / Fritz (USR): „Avem nevoie de o deșteptare națională, să nu mai închidem ochii și să luptăm cu aceste clanuri”/ Reacția poliției (VIDEO)

Dominic Fritz, primarul USR al Timișoarei, a publicat pe pagina sa de Facebook o înregistrare de pe camere de supraveghere în care se vede cum mai mulți romi terorizează o familie din oraș.

De-a lungul timpului, s-a întâmplat de mai multe ori ca familii de romi să cumpere un apartament într-o clădire veche, apoi să hărțuiască ceilalți proprietari, ca aceștia să plece și să le vândă lor locuințele. Așa se face că romii au pus stăpânire pe mai multe imobile din centrul Timișoarei, unele dintre ele istorice.

Instituțiile statului n-au intervenit pentru a proteja victimele. Acum, Fritz a făcut un apel la acestea să acționeze și stopeze acest fenomen.

După ce Fritz a publicat imaginile, poliția a anunțat că a reținut un bărbat.

Amintim că, recent, primarul USR al Timișoarei care fusese acaparată de clanuri de romi. Pe strada Cezar, care face legătura între Parcul Copiilor și bdul C.D. Loga, romii au ridicat mai multe construcții fără autorizație și au blocat accesul celorlalți oameni, strada devenind practic curtea lor. Dominic Fritz a dispus demolarea construcțiilor și eliberarea străzii, pe cheltuiala respectivelor familii.

Într-o intervenție în emisiunea „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV, primarul Dominic Fritz a vorbit despre lupta sa împotriva clanurilor din oraș, dar și despre indiferența celorlalte instituții.

Dominic Fritz, despre familia terorizată de romi

„După ce am făcut această acțiune cu strada, am primit foarte multe mesaje de la cetățeni că sunt și alte cazuri și m-am decis să fac , unde lumea poate să-mi transmită aceste spețe, dar care să ajungă direct la mine, să mă asigur că nimic nu e mușamalizat.

Am primit săptămâna trecută niște filmări chiar făcute recent, acum 10 zile, în care vedem un atac absolut violent și halucinant asupra unei mașini în curte și mi-a scris o doamnă că de 20 de ani e hărțuită în casa părintească. Acest clan, care a cumpărat casa de lângă, încearcă să-i facă să plece și pe mine m-a șocat acest caz.

Am discutat cu doamna și împreună am decis să facem public acest caz, tocmai pentru că ea zice că nu mai are speranțe că cineva o ascultă, că cineva o bagă în seamă. Că nici nu mai sună la poliție, că atunci când sună poliția, ăștia vin și se uită, apoi pleacă. Și toată lumea cumva i-a recomandat să plece de acolo”, a explicat Dominic Fritz.

Instituțiile de ”forță”, nicio reacție la faptele clanurilor interlope

Întrebat dacă există cumva o complicitate a instituțiilor de forță cu aceste clanuri interlope, Fritz a răspuns: „Eu cred că cel puțin există o ezitare de a interveni acolo unde e vorba de clanuri, că e complicat, că aceste clanuri amenință inclusiv funcționari, pentru că au anumite legături. Ne amintim că atunci când am intervenit pe strada Cezar, șeful clanului a strigat după noi: ”o să te cumpăr și pe tine!”. Adică ei evident că în trecut au cumpărat oameni din poliție, din justiție, din administrație, politicieni”.

„De asta cred că e această cultură a indiferenței în toate instituțiile și tocmai asta m-a determinat să fac acest apel. Avem nevoie de o deșteptare națională, să fim hotărâți, să nu mai închidem ochii și și ce văd din reacțiile oamenilor, ale timișorenilor, dar nu numai, e ca și cum lumea în sfârșit se simte auzită și văzută cu această problemă”, a mai declarat primarul Dominic Fritz, pentru B1 TV.

Ce s-a întâmplat după ce Dominic Fritz a publicat clipul

După ce primarul Timișoarei a publicat imaginile, poliţiştii au anunţat că bărbatul care apare în ele în timp ce distruge mașina vecinului a fost reținut.

„În urma probatoriului administrat, la data de 17.05.2024, bărbatul în vârstă de 27 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „distrugere” (2 acte materiale), fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Timiş”, a transmis IPJ Timiş.