Marcel Ciolacu: „Am mers cu numele Victor Negrescu ca propunere de comisar european” / „Instituțional, dacă dorim o anumită normalitate, voi avea o discuție și cu președintele României” (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi la Bruxelles, la finalul discuțiilor cu Ursula von der Leyen că propunerea pe care o are în vedere pentru portofoliul de comisar european din partea României este europarlamentarul Victor Negrescu, Acesta a precizat că propunerea va fi înaintată oficial după ce va avea o discuție în coaliție cu Nicolae Ciucă, dar și cu președintele Klaus Iohannis:

„În ceea ce privește comisarul, am mers cu un nume, el este actualul vicepreședinte al Parlamentului European, Victor Negrescu. Normal că mi-am făcut și un calendar de deadline. Eu sper ca cel târziu luni să înaintăm propunerea din partea Guvernului României, acest atribut este exclusiv al prim-ministrului, dar cum este și normal și deja am stabilit cu domnul președinte Nicolae Ciucă, vom avea o discuție în următoarele zile.

De asemenea, instituțional dacă dorim o anumită normalitate voi avea o discuție și cu președintele României, deoarece este reprezentantul României în Consiliul European și este normal să ne coordonăm aceste negocieri. Fără să îl supăr pe Victor Negrescu cel mai important în acest moment este de a avea o negociere foarte bună pentru România pentru portofoliul cât mai relevant în cadrul Comisiei Europene. Cu adevărat, propunerea mea este domnul vicepreședinte al Parlamentului European Victor Negrescu”.

Marcel Ciolacu a mai precizat că nu va înainta un nume pentru portofoliul de comisar european până când acesta nu va fi discutat în coaliție:

„Am avut discuții cu președintele de mai multe ori. A rămas că avem o discuție după ce eu am o discuție cu doamna președinte. Lucru normal. Dar am avut și cu domnul Ciucă, și înainte de postarea dânsului, și după postarea dânsului, am avut discuția că nu voi înainta un nume până când nu ne vom întâlni și nu vom avea această discuție și în cadrul coaliției”.