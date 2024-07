Marcel Ciolacu: Consider că e corect ca, înainte de sărbători, românii să primească pensiile anticipat

Premierul Marcel Ciolacu a precizat miercuri seara, într-un interviu pentru România TV că, lunea viitoare, va avea o întâlnire cu ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, şi cu alţi miniştri pentru a se găsi o soluție astfel încât românii să primească pensiile anticipat înainte de Paști.

Marcel Ciolacu, anunț despre pensiile românilor

“Unele se plătesc prin sistemul bancar, sunt vreo 28 de bănci implicate. Nu îi impui unui om unde să îşi facă cardul şi unde să aibă contul. Și jumătate prin poştaşi. Am văzut că şi Ministerul Digitalizării, directorul de la Poştă, Ministerul Muncii, vom vedea ce act normativ, pentru că, totuşi, este o plată care vine mai devreme. Luni am întâlnire cu domnul ministru al Finanţelor. Eu aşa consider că este corect ca, înainte de sărbători, să se primească pensiile cumva anticipat”, a spus Ciolacu.

Acesta a precizat că se va încerca găsirea unei soluții legislative astfel încât această soluţie să devină o regulă în fiecare an.

„Am vorbit cu domnul vicepremier Marian Neacşu să vedem cum facem, că vorbim de o excepţie şi astfel de excepţii să devină reguli. Am zis că venim cu un act legislativ. De aceea, luni am chemat şi pe anumite proiecte şi pe ministrul Finanţelor, ministrul Agriculturii, doamna ministru al Muncii – avem şi anumite proiecte, consider eu întârziate, şi pe ministrul Fondurilor Europene, ca să pregătim şedinţele de Guvern de săptămâna viitoare. Încercăm în acest timp să găsim soluţii. Dacă nu, oricum ordonanţa pe care o să o promovăm pentru anul acesta va merge la Parlament şi până atunci găsim şi amendamentele”, a mai spus Ciolacu.