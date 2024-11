Marcel Ciolacu, despre convorbirea cu Donald Trump: „Au fost vreo 20 de minute de discuții și urmează în perioada următoare să mai avem” / Ce a spus despre reacția lui Nicolae Ciucă (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a oferit detalii despre pe care a purtat-o cu președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, și spun că „au fost vreo 20 de minute de discuții și urmează în perioada următoare să mai avem”.

Ce a spus despre reacția lui Nicolae Ciucă

Oferind declarații de presă la Brașov, Sorin Grindeanu i-a spus, râzând, lui Marcel Ciolacu că Nicolae Ciucă i-ar fi atras atenția că de ce l-a sunat pe Donald Trump.

„Nu, domnul Ciucă a spus că nu e bine că am vorbit. În perioada următoare o să caut să vorbesc cu domnul Scholz (cancelarul Germaniei, n.r.) și cu domnul Macron (președintele Franței, n.r.) și o să îi cert, domne`, vedeți că v-a zis-o de la obraz Ciucă, nu trebuia să vorbiți cu Trump”, i-a răspuns Marcel Ciolacu lui Sorin Grindeanu.

Marcel Ciolacu, despre discuția cu Donald Trump

Întrebat ce a vorbit cu președintele ales al SUA, Marcel Ciolacu a răspuns: „Mai multe, din zona strategică, am vorbit și despre Ucraina, am vorbit și despre România, am vorbit de parteneriatul nostru strategic. Parcă președintele Trump în 2016 a făcut apelul cu alocarea din PIB (cheltuielile pentru Apărare, n.r.), am depășit 2%, suntem la 2,5%. Au fost vreo 20 de minute de discuții și urmează în perioada următoare să mai avem”.