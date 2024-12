Marcel Ciolacu, după învestire: Dobânzile externe la care se împrumută România au început deja să scadă. Prin instalarea noului Guvern, închidem orice spațiu de instabilitate după o lună marcată de multă tensiune (VIDEO)

Este extrem de important că, prin instalarea noului Guvern, închidem orice spațiu de instabilitate după o lună marcată de multă tensiune, a declarat premierul Marcel Ciolacu, luni, la Palatul Victoria, în prima ședință a noului cabinet guvernamental.

Marcel Ciolacu, declarații în prima ședință de Guvern după învestire

Premierul spune că prin această învestire a fost transmis „un semnal esențial”.

„La finalul acestei zile foarte lungi, România are un Guvern funcțional. Este un semnal esențial de stabilitate pe care îl transmite mediului privat românesc și investitorilor străini. Am văzut deja primele efecte pozitive ale votului de azi din Parlament, dobânzile externe la care se împrumută România au început deja să scadă și sunt ferm convins că în zilele următoare scăderea o să continue. Acest guvern are un mandat dificil, însă am încredere în toți membrii acestei echipe, fiindcă sunt oameni cu mare experiență și cu expertiză profesională solidă”, a declarat Marcel Ciolacu.

„Închidem orice spațiu de instabilitate”

„Știm ce avem de făcut și mai ales știm ce greșeli nu mai trebuie să repetăm. Este extrem de important că, prin instalarea noului Guvern, închidem orice spațiu de instabilitate după o lună marcată de multă tensiune. Acum românii merită să aibă sărbători de iarnă liniștite și, de aceea, le transmit tuturor cetățenilor țării un Crăciun fericit alături de cei dragi!”, a mai spus premierul Marcel Ciolacu.