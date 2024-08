Marian Rasaliu, după anunțul lui Marcel Ciolacu privind candidatura la prezidențiale: Va fi președintele României pentru că are toate atuurile și toate calitățile unui pur român, ca să poată să conducă țara (VIDEO)

Deputatul PSD, , a vorbit în emisiunea Bună, România, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, despre faptul că .

„Este cel mai bun candidat pe care PSD poate să-l arunce în această luptă”

Rasaliu a precizat că Ciolacu este “cel mai bun candidat pe care PSD poate să-l arunce în această luptă” și că are toate “calitățile unui pur român, ca să poată să conducă țara”.

“Am spus de multe ori faptul că Mircea Geoană nu va fi candidatul PSD în aceste alegeri prezidențiale, din mai multe motive. Primul și cel mai important probabil că este acela că domnia sa, după ce a plecat din PSD, după ce a fost președintele formațiunii noastre, și-a creat propria formațiune politică, scindând în felul acesta PSD-ul.

Deci acesta este un lucru de neiertat și care nu poate fi uitat. Am spus-o cu subiect și predicat, Mircea Geoană nu va fi candidatul PSD și uite că așa s-a întâmplat, și am sugerat, n-am spus-o, dar am sugerat faptul că președintele Marcel Ciolacu, prim-ministrul, va fi candidatul Partidului Social Democrat pentru aceste alegeri. Și am spus lucrul acesta bazându-mă pe niște chestiuni extrem, extrem de serioase și de normale. Pe de altă parte, în primul rând, este președintele Partidului Social Democrat și asta înseamnă că funcția vine la pachet și cu avantaje, dar și cu obligații.

Pe de altă parte, este cel mai bun candidat pe care PSD poate să-l arunce în această luptă.

(…) Marcel Ciolacu va câștiga acest rând de alegeri. Este președintele partidului și este omul cel mai nimerit să câștige aceste alegeri.

Rețineți ce vă spun acum. Președintele nostru, Marcel Ciolacu, va fi Președintele României în urma acestor alegeri. O să o să vedeți.

Nu mă transform în Mama Omida, dar v-am spus că nu va fi Geoană. Am sugerat că va fi Marcel Ciolacu, candidatul PSD, iar acum vă spun că va fi președintele României, pentru că are toate atuurile și toate calitățile unui pur român, ca să poată să conducă țara”.