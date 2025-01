Mesajul transmis de Călin Georgescu, înainte de a părăsi România: „Eu acolo, voi aici” (VIDEO)

, cel care s-a aflat pe primul loc în turul 1 al alegerilor prezidențiale anulate, ulterior, de , a fost văzut alături de bodyguardul său pe Otopeni.

„Votul este dreptul nostru care a fost încălcat”

Înainte de asta, el a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook. Georgescu pleacă din țară fix cu o zi înainte de protestele anunțate.

“Dragii mei, am înțeles că mâine vă alăturați, cu credință, la MareaUnireJuridică a Românilor. Votul este dreptul nostru care a fost încălcat!

Nu despre mine, Călin Georgescu, este vorba aici, este vorba despre o încălcare a dreptului nostru constituțional de a vota și de a ne fi recunoscut votul. Votul necondiționat de nimeni și de nimic în afară de conștiința noastră!

Mâine, o Mare Unire Juridică a avocaților va deveni și o Mare Horă Românească, pentru că din măreața horă a conștiinței noastre nu cade nimeni, ne ținem strâns legați cu toții prin același ideal – libertatea!

Astăzi, eu voi duce hora noastră în inima Europei, la cele mai înalte curți. Fiecare dintre noi își face partea sa din această misiune istorică prin care ne apărăm democrația.

Alături de o altă echipă juridică din diaspora, cealaltă Românie a noastră, începând de astăzi voi merge personal pentru a depune demersuri legale către cele mai înalte instituții europene. Deja Europa și întreaga lume privesc cu respect poporul român – ca pe o călăuză a protejării drepturilor fundamentale.

Stând drepți, cu frunțile ridicate, ne vor asculta și nu vor mai trata cu ignoranță această situație profund nedreaptă a poporului nostru, situație care afectează inclusiv democrațiile europene.

Românii sunt remarcabili! Steagurile sus, frunțile sus! Noi suntem poporul, în noi stă onoarea acestui neam măreț și istoric!”, a scris Călin Georgescu.

„Eu voi duce personal, începând de astăzi, această apărare a drepturilor noastre democratice la instituțiile internaționale europene”

De asemenea, Georgescu a transmis și un mesaj video.

“Dragii mei, ceea ce noi am câștigat, ei nu pot vedea. Ceea ce noi am realizat, ei nu pot înțelege, unirea, unirea în cuget și simțiri, cel mai mare proiect istoric românesc. Românii sunt remarcabili. Haideți să jucăm hora Unirii, hora noastră românească, atât și nimic mai mult. Mâine nu este protest, așa cum am auzit pe anumite canale media, mâine este doar liniște socială și este pace. Atât și nimic mai mult. Eu voi duce personal, începând de astăzi, această apărare a drepturilor noastre democratice la instituțiile internaționale europene. Eu acolo, voi aici. De aceea, sus steagurile, sus frunțile, ce neam măreț și istoric. Cu Dumnezeu înainte”.