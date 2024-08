Mihai Tudose, declarații la Congresul PSD: Românii și-au pierdut încrederea în autorități. Pentru că am văzut președintele spunând că nu e pandemie, e o simplă gripă...

„Am aflat că trebuie să câștige ei, ca să plece PSD de la guvernare. Liberalii sunt foarte buni la comunicare, acuză PSD că face deficit mare. Dar cine a făcut datoriile? România are nevoie să depășească cea mai mare criză: criza de încredere. Românii și-au pierdut încrederea în autorități. Pentru că am văzut președintele spunând că nu e pandemie, e o simplă gripă. Am văzut președintele spunând că România are cel mai bun PNRR din galaxie. Fac trimitere la Platon, Peștera: ne-au arătat numai umbre pe pereți”, a declarat Mihai Tudose.