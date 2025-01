Ministrul Justiției, despre alegerile anulate: Există dosare care vizează acest fenomen absolut deranjant pentru societate. Se efectuează urmărire penală, se administrează probe. Trebuie să dăm credit instituțiilor noastre (VIDEO)

Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, a declarat sâmbătă, pentru B1 TV, că există cauze care vizează fenomenul ce a determinat Curtea Constituțională să dispună anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Despre , Marinescu a insistat că suntem un stat de drept, deci trebuie să dăm credit instituțiilor noastre.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Fărădelege”, moderată de Adriana Stoicescu pe B1 TV.

Marinescu: Există cauze care vizează alegerile anulate

„Există cauze care vizează acest fenomen pentru societatea românească, care a creat atâtea emoții, atâtea consecințe inclusiv de natură electorală. Există cauze înregistrate, în care se lucrează, se efectuează urmărire penală, se administrează probe. Sunt dosare.

Nu aș putea să vă precizez câte dosare sunt, pentru că ține de conduita procurorilor, aceștia având posibilitatea să reunească dosare sau, dimpotrivă, să le disjungă, după cum e mai simplă ancheta din această perspectivă.

Important pentru societatea românească e să se cunoască faptul că aceste împrejurări nu au fost trecute cu vederea de organele judiciare, că există celeritate, că se administrează probe, că sunt aspecte care se verifică prin colaborare cu alte instituții, cu elemente de extraneitate. Sunt aspecte în privința cărora așteptăm să aflăm adevărul despre ce s-a întâmplat la alegeri”, a declarat ministrul Radu Marinescu.

Marinescu, despre decizia CCR de anulare a alegerilor

Întrebat dacă există dosare privind decizia în sine a judecătorilor CCR, că au tot apărut în spațiul public acuzații privind o lovitură de stat, ministrul a răspuns: „Nu am cunoștință despre așa ceva. Nu știu dacă există plângeri individuale în acest sens. Dacă au fost formulate, își urmează circuitul firesc la organele judiciare. Pot să spun că atât timp cât suntem o democrație, un stat de drept – și faptul că suntem un stat de drept ne spune inclusiv atitudinea partenerilor europeni față de justiția din România și statul român, că s-a ridicat MCV, am fost primiți într-o elită europeană din perspectiva rule of low – trebuie să dăm credit instituțiilor care funcționează în statul de drept. CCR pronunță hotărâri care au valență obligatorie, că așa există Constituția României și așa trebuie să funcționeze lucrurile în statul de drept. Deci trebuie să dăm credit instituțiilor noastre”.