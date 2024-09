Mircea Geoană: „România de astăzi e condusă de tripleta Iohannis, Ciolacu și Ciucă” / „Au o obligație de a evita ca această perioadă electorală să ne ducă în prăpastie”

Mircea Geoană a declarat joi seara în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat că România este conducă de “tripleta Iohannis, Ciolacu și Ciucă”. Potrivit acestuia, cei trei au responsabilitatea să nu ducă România spre un dezastru economic în urma campaniei electorale:

“Cred că oamenii care guvernează astăzi în România, tripleta Iohannis, Ciolacu și Ciucă, pentru că ei sunt tripleta care conduc România, ei trei conduc România astăzi, au o obligație de a evita ca această perioadă electorală să ne ducă, Doamne ferește, în prăpastie”.

Întrebat dacă cei trei, Iohannis, Ciolacu și Ciucă, urmăresc să rămână permanent la putere într-o formă sau alta, Mircea Geoană a răspuns:

“Nu e treaba mea ce fac dânșii cu partidele lor și cu viața și cariera dânșilor, dar dacă ne uităm puțin la istoria finalului de ciclu politic în România, domnii lungi, 10 ani de zile, vedem că când se restartează jocul și alegerile prezidențiale și parlamentare restartează jocul, că de obicei, cel puțin ca precedent istoric și electoral, partidele care nu dau președintele de obicei decontează și partidele care nu dau președintele au în interior o convesație despre cine e bun să conducă partidul respectiv.

Eu când am decis să candidez independent am decis pe un drum anevoios, nu e o decizie ușoară, știu ce înseamnă politică românească, dar atunci când am ales acest drum anevoios, să te bați cu niște partide care au mașinării, care au oameni, care au bani de la buget, îi aruncă peste tot, de la sondaje false până la panouri în toată țara, am ales știind că dacă vrei să schimbi ceva în țara asta trebuie să nu depinzi de modul lor de operare”.