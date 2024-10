Nelu Tătaru: Nu o să fiu niciodată de acord ca cel care muncește dublu să fie indexat dublu sau să dea și taxa de solidaritate pentru că muncește (VIDEO)

Deputatul PNL, , a vorbit într-o intervenție pentru emisiunea Bună, România!, moderată de Răzvan Zamfir și Radu Buzăianu, pe B1 TV, despre taxa de solidaritate. Tătaru a precizat că nu va fi niciodată de acord ca cel care muncește dublu să fie indexat dublu sau să dea și pentru că muncește.

“Vine un an 2025, că vrem, că nu vrem, trebuie să recunoaștem că va fi un an greu…”

“Cred că pentru toate lucrurile, dacă întrebăm pe cineva, va spune că există o explicație. Într-un context în care există acea taxă de solidaritate sau vrem să facem cât mai multe taxe de solidaritate, eu sunt de acord, prin formația mea sunt un chirurg, sunt un medic, există acea empatie, există acea solidaritate, dar n-o să fiu niciodată de acord ca cel care muncește dublu să fie indexat dublu sau să dea și taxă de solidaritatea pentru că muncește.

Toate au fost date, la un moment dat, în spatele Ministerului de Finanțe sau ministrului de Finanțe și, în realitate, cred că erau prin alte părți. Suntem două partide, cu două programe de guvernare diferite. Suntem într-o coaliție de guvernare, încercăm să păstrăm o stabilitate a acestei țări. Cred că ar trebui să ne adaptăm un pic și la situația reală din această țară, în condițiile în care tot vrem să fim solidari cu anumite persoane sau uniți, oameni pe care cu greu îi scoatem la muncă sau cu greu îi facem să înțeleagă că societatea asta nu va da înainte decât dacă plătim taxe și impozite, dacă plătim salarii, dacă plătim o taxă de șomaj.

Cred că până una alta, va trebui să adaptăm niște momente în care o guvernare de dreapta adună bani la buget, o guvernarea de stânga face taxă de solidaritate. Cred că suntem într-un moment în care fiecare ar fi trebuit să le reașezăm. Suntem într-un an electoral, eu am înțeles că nu putem face o reformă, vine un an 2025, că vrem, că nu vrem, trebuie să recunoaștem că va fi un an greu…”