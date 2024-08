Nicolae Păun: „Partida Romilor susține PSD și PNL, nu votăm cu AUR!”

Liderul romilor din România, Nicolae Păun, președintele Asociației Partida Romilor Pro-Europa, a încheiat în ultimele zile protocoale de colaborare cu liderii filialelor partidelor de guvernământ din județele Olt, Dolj, Mehedinți, Gorj și Sibiu. Conform acestor documente, romii vor susține în alegerile locale și europarlamentare reprezentanții PSD și PNL.

„Conform înțelegerii pe care am avut-o anul trecut, cu președinții PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, Partida Romilor susține la alegerile de anul acesta PSD și PNL. Așa cum am promis, Partida Romilor nu va vota cu AUR. Prin protocoalele de colaborare electorală pe care le-am semnat în ultima perioada, am demonstrat că sunt un om de încredere, care își respectă cuvântul dat. Sper ca și liderii locali ai PSD și PNL, care vor primi voturile romilor, să respecte prevederile din acordurile de colaborare, care vizează măsuri concrete de îmbunătățire a nivelului de trai a romilor din aceste județe. Vrem condiții mai bune de locuit pentru romii noștri, vrem acces egal și nediscriminatoriu la servicii de sănătate și la educație”, a declarat președintele APRPE, Nicolae Păun.

Liderul romilor din România a precizat că Partida Romilor a încheiat protocoale de susținere a PSD în județele Olt, Dolj, Mehedinți și Sibiu, iar la Gorj, romii vor vota cu PNL.

„Toate aceste înțelegeri politice au fost încheiate în funcție de modul în care liderii locali ai PSD și PNL au ajutat comunitățile locale de romi, pe care le reprezintă. Acolo unde PSD a ajutat romii, îi susținem în continuare și anul acesta. La Gorj, anul acesta vom vota cu PNL. Urez mult succes în alegeri candidaților Partidei Romilor!”, a adaugat președintele Nicolae Păun.