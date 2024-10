Nicușor Dan a cerut sprijinul Poliției Române pentru a desființa șantierul de la Planșeul Unirii: „Nu cred că trebuie să suni ministrul înainte să rogi poliția să își îndeplinească obligațiile legale” (VIDEO)

Nicușor Dan a încercat fără succes luni să împiedice lucrările la planșeul de la Piața Unirii. Acesta a emis o dispoziție de dărâmare a gardului care a fost instalat în locul unde ar trebui să înceapă lucrările, dar poliția locală a Primăriei Capitale a fost blocată de polițiștii locali ai Sectorului 4.

Nicușor Dan a cerut sprijinul Poliției Române pentru a desființa șantierul de la Planșeul Unirii

Nicușor Dan s-a deplasat din nou, luni seara, la ora 19.00, la șantierul de la plafonul din Piața Unirii pentru a pune în vedere constructorului să desființeze construcțiile de pe terenul primăriei, însă reprezentanții companiei au refuzat. Primarul a cerut poliției naționale și jandarmeriei să-l sprijine în acțiune, fiind însoțit și de buldozere.

Dacă într-o primă fază șeful dispozitivului de la Piața Unirii a confirmat că documentul prezentat de Nicușor Dan e unul valabil și de pus în aplicare, ulterior Poliția Română a negat că trebuie să medieze situația.

“Eu am venit cu o dispoziție legală și am solicitat sprijinul Poliției Naționale. Nu m-am așteptat, nu cred că trebuie să suni ministrul înainte să rogi poliția să își îndeplinească obligațiile legale. Așteptăm în continuare să găsim Poliția națională.

Jandarmeria trebuie să prevină conflicte între oameni, în general. Cine trebuie să ne ajute pe noi să punem în aplicare?

Noi avem o singură problemă aici, avem un teren care ne aparține, pe care îl administrăm și pe care s-au instalat niște cetățeni și cărora le-am solicitat să plece, nu au vru. Am crezut la ora două când ne-am dus la poliția națională că ei vor fi în stare să se uite la niște acte să spună cine are dreptate, am pierdut două ore degeaba, după care ne-am dus la Primăria Capitalei și am emis această dispoziție de demolare pe care așteptăm ca Poliția Națională să o punem în aplicare.

Le-am cerut să decidă, atâta timp cât sunt poliții locale de o parte și de alta cine are dreptate, să facă o interpretare juridică a legii. Acum nu mai suntem în situația la care eram la ora două, acum suntem în situația în care primarul municipiului București a emis o dispoziție de demolare a unor obiecte care sunt pe domniul public și în care a cerut sprijin poliției naționale. Așteptăm răspunsul de la Poliția națională. Pânp la urmă aceste garduri vor fi date jos”, a declarat Nicușor Dan.