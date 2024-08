Nicușor Halici, despre declarația făcută de Kelemen Hunor: E neinspirată. Din punctul meu de vedere, se descalifică foarte mult ca om politic. UDMR-ul întotdeauna a profitat (VIDEO)

, a avut o intrevenție în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, unde a comentat declarația lui Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, care a spus despre actualul Guvern că „nu are viziune, nu are curaj şi nu are bun simţ”. De asemenea, Kelemen Hunor a mai spus că din cauza acestui lucru, formaţiunea pe care o conduce ar trebui să intre la guvernare după alegerile din acest an, informează .

„Se descalifică complet cel puțin ca om politic”

“Este cel puțin o declarație politică neinspirată a lui . Îl știam puțin mai echilibrat și mai diplomat, chiar și politic.

Dacă a făcut această declarație și, într-adevăr îi aparține, din punctul meu de vedere, se descalifică foarte mult ca om politic”, a spus prefectul judeţului Vrancea.

„UDMR-ul întotdeauna a profitat”

„Se descalifică complet cel puțin ca om politic. UDMR-ul întotdeauna a profitat, din păcate, datorită unui vot nu foarte clar al românilor.

Nu a fost un vot care să contureze o majoritate foarte puternică, stabilă și atunci UDMR-ul, ca să ajungi la acel 50 %, a stat întotdeauna cu 5 % a lui, între 4 și 5 %, dar de foarte multe ori forțat și ajuns la 5 % și să depășească astfel, împreună cu ceilalți parteneri, pragul de 50 %, pentru a putea guverna România. Dacă cu 5-6 % ai în continuare așteptarea ca să vii să guvernezi tu, în maniera în care ai făcut-o și tu în ultimii 30 de ani, și noi nu prea am fost de acord nici chiar pe Guvernul Ciucă, cum au făcut anumite lucruri în ministerele pe care le-au avut și tu le uiți înseamnă că și politic, dar și moral ai niște probleme”, a mai adăugat Nicuşor Halici.