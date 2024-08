Piedone: Eu nu mă retrag. Să-și retragă ei candidații dacă vor să-l bată pe Nicușor Dan (VIDEO)

Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 și candidat la Primăria Generală, a declarat că nu are de gând să se retragă din cursa electorală, ba chiar cere coaliției să-și retragă ea candidații dacă vrea ca Nicușor Dan, actualul edil, să fie învins.

Afirmația a fost făcut în contextul în care, , Piedone și Gabriela Firea, cadidata PSD, se bat practic pe același electorat, deși își reduc reciproc șansele de a câștiga Primăria Generală.

Piedone insistă că nu se retrage din cursa electorală

„Tot s-a pus problema să se retragă Piedone. Pieodne nu se retrage! Chiar dacă va ieși pe locul 2, va ieși onorabil.

Eu le fac încă o dată o ofertă și e ultima, nu de a mă retrage eu, să-și retragă domniile lor candidații dacă vor să-l bată pe Nicușor Dan”, a declarat Cristian Popescu Piedone, pentru Antena 3 CNN.

Ciolacu: Am încheiat orice dialog și orice ofertă pentru Piedone

Reacția vine după ce președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, i-a făcut o ofertă lui Piedone de și de a face parte „din echipa noastră” pentru „a construi ceva pentru București”. că prin această ofertă practic i-a cerut lui Piedone să se retragă pentru a-i lăsa culoar liber Gabrielei Firea: „Nu am cerut acest lucru și nici nu-mi permit s-o fac”.

Ulterior, Marcel Ciolacu că nu mai are ce discuta cu Popescu Piedone: „Eu am terminat. Ce am avut de spus și de transmis d-lui Cristian Popescu Piedone am încheiat. Îi urez, din acest moment, sănătate. (…) Am încheiat orice dialog și orice ofertă pentru Cristian Popescu Piedone. Eu am spus că trebuie să ne gândim la ceea ce avem de construit pentru București, să nu încercăm să rămânem blocați în visele personale”.