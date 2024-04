Ciolacu: „Locul dlui Piedone în această echipă nu poate să fie decât ca şi primar, în continuare, la Sectorul 5” (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a afirmat că Piedone ar trebui să rămână primar în Sectorul 5. Asta deși la primăria acestui sector, în persoana lui Adrian Vigheciu.

Declarația a fost făcută în contextul în care pe social-democrata Gabriela Firea la Primăria Generală a Capitalei.

„Locul dlui Cristian Popescu Piedone în această echipă nu poate să fie decât ca şi primar, în continuare, la Sectorul 5”, a susținut, mercuri, Marcel Ciolacu.

Ciolacu spune că nu i-a cerut lui Piedone să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei

Totodată, că în nu i-a cerut lui Piedone să renunțe la candidatura pentru Primăria Capitalei, ci doar i-a lansat o invitație la cooperare.

„Nu am cerut acest lucru (retragerea lui Piedone) și nici nu-mi permit s-o fac. Eu am transmis un mesaj împreună cu dna Firea și toți ceilalți colegi candidați să vedem ce e mai important pentru bucureșteni și mai puțin important pentru noi, ca și politicieni sau persoane fizice. Cred că în această echipă e și locul dlui Piedone pentru a construi ceva pentru București”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.