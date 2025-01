Călin Georgescu nu are cum să ajungă p , chiar dacă un candidat suveranist ar ajunge . Politologul Cristian Preda a demontat noul scenariul lansat pe piață de candidatul pro-rus.

Călin Georgescu a afirmat că este foarte posibil să ajungă premier, dacă i se va interzice să candideze la prezidențiale, în condițiile în care alt candidat suveranist, susținut de el, va ajunge președinte. El a susținut acest scenariu în podcastul lui Marius Tucă.

Politologul Cristian Preda consideră că această ipoteză este nerealistă. Chiar dacă un președinte suveranist îl va propune, Călin Georgescu trebuie să adune o majoritate parlamentară ca să preia conducerea guvernului.

„Se speculează că ar fi vorba despre un aranjament cu Victor Ponta, dar nu se știe dacă Ponta va intra în cursă. Pare să ezite, totuși. Chiar și în această ipoteză, că e Ponta sau altcineva care ar câștiga președinția, și acela nu ar fi Georgescu, numirea nu este suficientă.

Președintele te recomandă, dar trebuie o majoritate în parlament și nu mi se pare că există așa ceva. Dimpotrivă, mi se pare că până și în AUR sunt mari reticiențe față de Georgescu. Domnul Georgescu ar face bine să citească textul Constituției”, a explicat politologul Cristian Preda.

Preda nu-l mai vede pe Georgescu candidat

Politologul s-a arătat convins că Georgescu nu va fi lăsat să candideze la viitoarele , din luna mai. Potrivit spuselor sale, ar fi aberant să i se permită înscrierea în cursa pentru Cotroceni ținând cont că scrutinul de anul trecut a fost anulat chiar din cauza lui.

„Tot spun că după anularea alegerilor din pricina lui Georgescu, ar fi imposibil să ne imaginăm că ar fi lăsat să candideze. Dacă lucrul pe care l-a făcut a fost atât de grav încât pentru prima dată în istoria noastră electorală s-au anulat niște alegeri, înseamnă am fi cu totul aberanți să-l acceptăm în cursă, vorbesc din perspectiva autorităților.

Alegerile nu sunt o joacă de copii în spatele blocurilor. Alegerile sunt gestionate de instituții care urmăresc respectarea unor reguli de la strângerea semnăturilor la felul în care cheltui banii de la felul în care pui afișele pe stradă la felul în care te comporți în ziua votului șamd”, a mai spus Cristian Preda.

Miza lui Călin Georgescu

Cristian Preda este de părere că și Călin Georgescu știe că nu va mai putea candida la alegerile viitoare. El își ține publicul în priză, în ideea că va reuși să negocieze o poziție de conducere în stat. De altfel, a arătat politologul, el speră încă din 2010 că va ajunge premier, numele său fiind vehiculat în diferite formule de guvern.

„Domnul Georgescu știe, din clipa în care s-a anulat scrutinul din 24 noiembrie, că nu mai are nici o șansă. Și atunci ține în priză publicul acesta, sperând să câștige ceva. El a tot sperat, de prin 2010 încoace, că îl va pune cineva prim ministru. Lumea nu s-a prins că era atât de obsedat dar, nu știu, ideea că el este un fel de providență binevoitoare care găsește pe cineva căruia să-i câștige alegerile ca să-l pună prim-ministru, este ridicolă”, a spus Cristian Preda.

În acest context, analistul politic s-a arătat neîncrezător în șansele suveraniștilor de a obține mai mult decât au obținut la alegerile de la finalul anului trecut. Dimpotrivă, simpatia pentru acest curent este în scădere. Românii refuză proiectul izolaționist pe care îl propun aceste formațiuni.

„Votul suveranist, izolaționist i-aș zice mai bine, a fost de vreo 38%, la turul I, și de vreo 32% în turul al doilea. Ca să câștigi Președinția trebuie 50% și nu se vede crescând această simpatie. Oameni din diverse zone ale societății și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu o asemenea perspectivă. Sunt sondaje, cred eu, viabile, care spun că aproape 90% dintre români refuză proiectul pe care mizează acești izolaționiști”, a mai spus Cristian Preda.

Faptul că Georgescu și mișcarea sa ocupă atât de mult spațiu pe scena politică, crede Cristian Preda, se datorează partidelor guvernamentale și opoziției USR, care nu reușesc să vină cu mesaje care să atragă atenția.

„În lipsă de ceva mai interesant – pentru că partidele guvernamentale și opoziția USR ar putea să facă mai multe, să vorbească mai mult, să prezinte intenții – în lipsa unor idei mai interesante, scena este ocupată de acești «martori ai lui Georgescu»”, a concluzionat Cristian Preda.

Planul lui Georgescu dacă i se interzice candidatura

Călin Georgescu a prezentat scenariul nominalizării sale la funcția de premier în podcastul lui Marius Tucă. El a spus că o astfel de ipoteză este puțin irealistă.

„Am auzit fake-news-ul ăsta, că voi fi blocat, da, am auzit. În primul rând, tema este așa: nu se poate, pentru că eu nu am făcut nimic ilegal. Doi la mână, procurorii, că de aia m-am și dus pe la toate Curțile, au arătat fix ceea ce cei de la CSAT știau deja din primul moment. Doi, este că nu am dat nimic, nu am primit nimic, cei care au făcut-o au făcut-o pe propria lor răspundere. Chestiunea nu stă deloc în picioare. Ceea ce pot să vă spun este că Partenerul Strategic este foarte clar că ne trebuie un echilibru în această țară.

În plus, se discută și faptul că, în caz că total abuziv și irealist aș fi oprit, atunci sigur că ar fi și discuția că aș putea să pun mâna pe cineva care să fie în zona, normal, suveranistă și să fiu eu prim-ministru. Însă acest lucru nu ar mai ține echilibrul. Este la nivelul unei teorii”, a afirmat Călin.