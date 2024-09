Premierul Marcel Ciolacu se intalneste azi cu primarii din Capitala, pentru a discuta problema traficului / Nicușor Dan: „Sursa traficului nu sunt șantierele, ci dezvoltarea urbană total neordonată”

Premierul Marcel Ciolacu se întâlneşte cu primarii din Capitală, marţi, la ora 14.00, pentru a discuta despre gestionarea traficului din Capitală şi asigurarea energiei termice pe perioada iernii, în timp ce primarul Capitalei, Nicuşor Dan, îl cheamă la 13.00 pe premier în faţa unui şantier din Capitală.

În acest context, Nicușor Dan a precizat ăntr-o intervenție pentru B1 TV că sursa traficului din București nu sunt șantierele necesare pentru infrastructura din Capitală, ci blocurile construite ilegal, cu complicitatea unor instituții din subordinea premierului:

“Domnul Ciolacu a constatat că sunt șantiere în București și consideră că din cauza asta e trafic în București. Bineînțeles că ele influențează traficul, dar în primul rând, că sunt șantiere necesare, cum sunt cele de termoficare, adică ani de zile am zis că nu se lucrează la termoficare, acum în sfârșit se lucrează. În al doilea rând că nu astea este sursa traficului.

De asta l-am chemat cu o oră mai devreme la un șantier ilegal din București, pentru că sursa traficului din București este dezvoltarea urbană total neordonată pe care orașul ăsta o are de 20 de ani și la care sunt complici niște instituții care îi sunt în subordine, Inspectoratul de Stat în Construcții și Prefectul”.

Nicușor Dan a mai precizat că Primăria Capitalei nu are fonduri suficiente pentru mari proiecte pentru că primește mai puține fonduri decât primăriile de sector, o problemă pe care primarul general speră să o tranșeze printr-un referendum:

“Primăriile de sector primesc mai mulți bani decât Primăria Capitalei, și Primăria Capitalei în plus plătește cam 3 miliarde de lei pe an pentru subvențiile la transportul public și la încălzire care sunt subvenții absolut necesare. Nouă nu ne rămân bani pentru marile investiții, care sunt liniile de tramvai, care sunt poduri pe care trebuie să le consolidăm, vehicule de tramvai sau chiar extinderea rețelei de transport public. Asta este o chestiune foarte importantă, și am spus că doresc să organizăm un referendum să vedem cum împărțim banii din București. Din punct de vedere legal el este convocat la inițiativa primarului dar de către Consiliul General. Deci prima etapă este să am o majoritate în Consiliul General care să susțină acest referendum și a doua ca să nu chemăm oamenii în plus la vot, îmi doresc el să fie în primul tur al prezidențialelor, fie odată cu alegerile parlamentare”.