Prima reacție din PNL după anunțul Elenei Lasconi. Cristina Trăilă: Noi rămânem garanții democrației. USR poate strânge semnăturile pentru moțiune de la oricare altă forță politică din Parlament (VIDEO)

Deputata PNL Cristina Trăilă a comentat împotriva Guvernului, marți, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, și s-a arătat de părere că USR „poate strânge semnături (…) de la oricare altă forță politică din Parlamentul României în ideea de a-și duce la bun sfârșit acest obiectiv pe care în mod apăsat îl susține”.

Cristina Trăilă (PNL), pe B1 TV, după anunțul Elenei Lasconi (USR)

Întrebată despre declarațiile liderului USR, deputatul PNL a spus: „Multă ipocrizie în acest discurs, pentru că observ că demersul doamnei Lasconi nu are în vedere realmente căderea Guvernului, ci doar, așa, un soi de arătare cu degetul spre PNL. Noi am spus foarte clar, prin vocea președintelui Nicolae Ciucă, și anume că rămânem garanții democrației și am văzut că e necesar acest lucru, și noi chiar știm să facem acest lucru, pentru că Partidul Național Liberal de-a lungul timpului s-a luptat pentru statul de drept în mod real, nu prin discursuri gonflabile la televizor”.

„Prin urmare, demersul nostru tocmai acesta este. Până la urmă, sunt două luni până la alegeri și avem ministrul Justiției și ministrul Afacerilor Interne, care trebuie să rămână în Guvern tocmai pentru a asigura ca procesul electoral să se încheie conform legii. Restul discursului este sub nivelul unui candidat la Președinția României, pentru că să aduci în discuție astfel de noțiuni, care n-au nicio legătură cu politica, cred că mai ales pentru o femeie chiar nu este indicat”, a adăugat Cristina Trăilă.

Cristina Trăilă: USR poate strânge semnăturile de la oricare altă forță politică

Întrebat cum ar fi trebuit, în opinia ei, să sune un anunț pentru dărâmarea Guvernului, liberala a spus: „Păi, în primul rând, să nu se raporteze în mod direct și apăsat la Partidul Național Liberal, să îi aducă semnăturile pentru un astfel de demers. Dacă are în vederea căderea Guvernului, cred că poate strânge semnături (…) de la oricare altă forță politică din Parlamentul României în ideea de a-și duce la bun sfârșit acest obiectiv pe care în mod apăsat îl susține. Partidul Național Liberal și-a spus punctul de vedere, Partidul Național Liberal știe ce are de făcut”.