Rareș Bogdan: Mi-ar conveni ca dl Ciucă să-l aibă contracandidat în turul 2 pe dl Ciolacu, să-l putem bate cu 60 la 40 / Geoană se va stinge ca o ploaie de vară / Lasconi dacă va face ce trebuie, se va pune în spatele lui Ciucă (VIDEO)

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, consideră că în turul 2 al prezidențialelor vor ajunge liderul PNL, Nicolae Ciucă, și cel al PSD, Marcel Ciolacu. Despre independentul Mircea Geoană a spus că „se va stinge ca o ploaie de vară”, iar despre Elena Lasconi, candidata USR, că „dacă va face ceea ce trebuie, se va pune în spatele lui Nicolae Ciucă”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Cum vede Rareș Bogdan cursa pentru Palatul Cotroceni

„Nu știu ce vă pot spune că Eu recunosc că mi-ar conveni enorm ca dl Ciucă să-l aibă contracandidat în turul 2 pe dl Ciolacu, cu 60 la 40. Deci dacă dl Ciolacu va fi candidatul PSD, PSD va lupta să-și ducă candidatul în turul 2.

Dl Geoană se va stinge ca o ploaie de vară, nu-l văd candidat de turul 2, că domnia sa deocamdată a alergat singur pe turnantă. Va fi ca Piedone, avea 46% și a luat 16%. Așa va fi și dl Geoană.

Și în turul 2 se vor regăsi candidatul dreptei, Nicolae Ciucă, cu Marcel Ciolacu”, a declarat Rareș Bogdan.

Bogdan, comparație între Ciucă și Lasconi

Despre Elena Lasconi, candidata USR la prezidențiale, Bogdan a spus că „dacă va face ceea ce trebuie, se va pune în spatele lui Nicolae Ciucă și vom face o construcție pentru turul 2. Dânsa probabil va candida, va putea să ia 7 – 8 procente, îi doresc succes, dar nu are substanță. E o femeie admirabilă, dar nu are substanța unui om care a condus trupe în Afganistan din 12 țări, care a condus… Tot ce înseamnă înzestrarea Armatei Române în ultimii 10 ani s-a făcut sub bagheta lui Ciucă”.

Întrebat ce înseamnă mai precis această „construcție” la care s-a referit, dacă înseamnă o eventuală desprindere de PSD și o nouă coaliție cu USR, Rareș Bogdan a răspuns: „Ar fi visul meu suprem să trimit PSD în opoziție și să guvernăm într-o largă coaliție de dreapta pentru că singurii care pot face reforme în România sunt cei de dreapta. Stânga e încapabilă de reforme”.