Răspunsurile lui Ciolacu, întrebat despre cuplurile de același sex: „Să nu intrăm în discriminare pozitivă”

Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD și candidatul partidului la prezidențiale, și-a exprimat viziunea asupra cuplurilor de același sex și a modului în care acestea ar trebui tratate de statul român.

Ce crede Ciolacu despre cuplurile gay

Marcel Ciolacu a fost întrebat de o cititoare , care s-a stabilit în străinătate deoarece statul român nu-i recunoaște relația cu partenera sa, de ce s-ar întoarce în România și l-ar vota pe el.

Ciolacu a răspuns astfel: „Eu am prieteni care au fost la mine în casă cu partenerul de același sex. Nu am nicio problemă. Singura mea problemă a fost că nu mă judeci pe mine. Da, eu cred în familia tradițională. Așa sunt eu”.

Ciolacu, despre cuplurile de același sex: Eu am o protecție suplimentară față de dânșii?

Când moderatorul HotNews i-a spus că și acești oameni au nevoie de protecție legislativă, liderul PSD a afirmat: „De ce? Eu am o protecție suplimentară față de dânșii? Suntem egali. Să nu intrăm în discriminare pozitivă. Repet, nu am o problemă. Eu nu te judec, tu nu mă judeci. Tu ești musulman, eu sunt ortodox. Eu nu am judecat. Eu văd că cultele în România… Nu am văzut undeva, toată lumea ne dă drept exemplu. Văd că minoritățile sunt reprezentate, toate, în Parlamentul românesc. Deci suntem cel mai tolerant… De ce să fie această temă falsă? Eu mă iau după un tâmpit care iese la televizor și spune el ce îi trece prin cap? Eu merg pe stradă, ca și dumneavoastră”.

Când i s-a atras atenția că în cuplurile de același sex o persoană nu își poate vizita partenerul la spital tocmai pentru că aceste cupluri sunt discriminate și nu beneficiază de protecție legislativă precum cele tradiționale, Marcel Ciolacu a afirmat: „Cine nu primește? Cine nu acceptă așa ceva? Ce medic? Noi vorbim de medici. Sunt obtuzi să oprească acest lucru? Să judece acest lucru? Haideți să lăsăm societatea să meargă singură înainte”.