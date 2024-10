Sebastian Burduja a spus motivele pentru care România a importat energie în primele 8-9 luni din acest an: Sunt mai multe cauze. 30 și ceva de ani, România nu a investit în producția de energie (VIDEO)

Ministrul Energiei, Sebastian , a avut o intervenție în cadrul emisiunii Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV.

Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a declarat că anul trecut a fost un an excepțional pentru România în ceea ce privește producția de , datorită condițiilor meteorologice favorabile, cum ar fi cantități mari de apă și vânt. El a subliniat că, deși România a fost net importatoare de energie în ultimii ani, în ultimul an și trei luni, ministerul a atras investiții de aproximativ 13 miliarde de euro pentru noi unități de producție de energie, inclusiv 3500 de megawați din gaz și 10.000 de megawați din surse solare și eoliene.

„Aceste efecte se vor vedea, cu certitudine”

Burduja a menționat că România nu a investit în producția de energie timp de 30 de ani și că aceste noi investiții reprezintă o revoluție în sectorul energetic. El a evidențiat importanța capacităților de stocare în baterii pentru echilibrarea sistemului energetic, astfel încât să se poată beneficia de energia verde și în afara intervalelor favorabile.

Burduja a fost întrebat dacă ar trebui să ne îngrijoreze faptul că în primele 8-9 luni ale anului am avut cea mai mare creștere a importurilor de energie, din istoria României.

“Anul trecut a fost un an excepțional de bun. Am avut multă apă, deci producție hidro foarte bună. Am avut vânt, deci producție de energie eoliană, a fost un an, repet, atipic și primul an, după mulți ani, în care România a fost net importator, cum, din păcate este și anul ăsta. Deci sunt mai multe cauze. Cea mai importantă este că 30 și ceva de ani, România nu a investit în producția de energie. Am trăit de pe urma unor proiecte mari construite înainte de ’89. Acum, în ultimul an și 3 luni, noi am atras, prin Ministerul Energiei, undeva la 13 miliarde de euro și mare parte sunt pentru noi unități de producție, undeva la 3500 de megawați grupuri pe gaz, undeva la 10.000 de megawați solar și eolian. Avem programul nuclear românesc, nu se face de azi pe mâine, dar până în 2031-2032 discutăm de încă 2200 de megawați, plus primele capacități de stocare în baterii, super importante pentru echilibrarea sistemului pentru a beneficia de energia verde și în afara intervalelor în care strălucește soarele sau bate vântul.

Deci aceste efecte se vor vedea, cu certitudine, nu știu câți își vor aminti că noi am pornit această, iertați-mi lipsa de modestie, dar e o revoluție în sectorul energetic, pentru că un asemenea nivel de investiții, România nu l-a avut timp de 30 și ceva de ani și acești mii de megawați, practic, gândiți-vă că astăzi noi pe hârtie avem undeva la 19.000 de megawați putere instalată în țară, vârful maxim de producție, când ne ajută vântul, când avem apă, când toate astrele se aliniază e undeva la 9000-9500 de megawați energie activă. Ei bine, însumând megawatii pe care vi i-am spus, vorbim de undeva la 13 mii, 14 mii, 15 mii de megawați în plus, inclusiv producție în bandă, nuclear, gaz, deci grupuri care sunt, totuși, extrem de utile. Și nu în ultimul rând, o realizare după 10 ani de zile, Grupul 5 de la Rovinari, e un grup e lignit, dar s-a modernizat, deja produce, deci este paralel cu sistemul și vorbim iarăși de producție în bandă și sper că vor mai fi câțiva ani în care România, cel puțin până are cu ce să înlocuiască acest cărbune, deci gaz, tot o sursă de producție de energie în bandă, să poată beneficia de aceste investiții”.