Sebastian Burduja, după ultimul sondaj apărut: Mai este timp până la alegeri și până atunci toți bucureștenii se vor lămuri ce înseamnă opțiunile pentru Capitală. Dacă vor o schimbare, mă vor alege pe mine (VIDEO)

Candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, , a comentat în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, ultimul sondaj CURS apărut cu privire la clasamentul candidaților pentru Primăria Generală. Conform acestui sondaj, Burduja se află în continuare pe locul 4, în clasament.

„Am rezerve cu privire la acuratețea datelor”

Sebastian Burduja susține că are rezerve cu privire la acuratețea datelor și că mai este timp până la alegeri, astfel că bucureștenii se vor lămuri “ce înseamnă opțiunile pentru Capitală”. „Dacă vor o schimbare, mă vor alege pe mine”, a continuat ministrul Energiei.

“Sunt câteva lucruri de spus. Pe de o parte, ele sunt, eventual, o poză în timp. Am rezerve cu privire la acuratețea datelor. Sunt încă mulți nehotărâți în aceste sondaje, 25-28 %, sunt oameni pe care cred că pot să-i câștig de partea mea, pe măsură ce analizează fiecare candidatură în parte și eu cred că criteriile pe care bucureștenii le vor aplica vor ține de cine are planul coerent, cine are o echipă în spate, că nu poți să gestionezi Bucureștiul de unul singur, și cine a livrat rezultate în funcțiile pe care le-a avut. La aceste 3 criterii, eu consider că sunt cel mai bine pregătit și răspund unei așteptări din partea bucureștenilor de schimbare, de a avea o nouă viziune, o nouă administrație în București”.

„Mi-e greu să cred că există votanți Nicușor Dan, care aleg Gabriela Firea”

Burduja a fost întrebat dacă procentele lui Nicușor Dan s-au dus la Gabriela Firea sau la .

“Nu pare. Nu știu, mi-e greu să cred că există votanți Nicușor Dan, care aleg Gabriela Firea. În 2020, asta a fost alegerea și a ieșit Nicușor Dan. Deci de asta sunt rezervat cu privire la aceste sondaje. Cred că, eventual, sunt o poză în timp, mai este timp până la alegeri și până atunci toți bucureștenii se vor lămuri ce înseamnă opțiunile pentru București. Dacă vor o schimbare, și eu sunt convins că cei mai mulți vor o schimbare, mă vor alege pe mine”.