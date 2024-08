Seidler (USR): Mai țineți minte când guvernanții ne spuneau ”pensiile vor crește între 40 și 80%”? A fost propagandă electorală. Ce e acum cu recalcularea e o harababură (VIDEO)

Deputatul USR Cristian Seidler a declarat că USR a avertizat încă de când noua Lege a pensiilor era proiect în Parlament că vor fi defavorizați cei care au lucrat în condiții grele. Acest lucru , acești oameni urmând să aibă în următorii ani. Totodată, Seidler a acuzat PSD și PNL că au mințit în privința cuantumului majorării pensiilor în general.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Pensii înghețate pentru cei care au lucrat în condiții grele

„Nu doar c-am intuit, am spus-o de atunci (de când legea era la dezbatere în Parlament). Cei care erau beneficiari de grupe de muncă noua lege îi consideră un fel de pensionari speciali, culmea, pe ei, pentru care s-a plătit contribuție suplimentaă și au lucrat în condiții cu adevărat grele.

Pentru ei, pensiile pe hârtie scad, în realitate rămân aceleași, dar asta înseamnă că pensiile lor vor mai crește cine știe… prima dată peste vreo doi – trei ani, în timp ce prețurile cresc deja de peste un an, cresc în continuare, suntem pe un nedorit prim loc la creșterea prețurilor Europa. Și atunci li se spune ”bucurați-vă că nu vi se scad pensiile”. Ba da, în valoare absolută le scad pensiile”, a declarat deputatul USR.

Seidler: Guvernanții au mințit că vor crește pensiile și cu 80%

„Și am spus acest lucru și am spus că sunt nepregătiți pentru acest proces, dar atunci spuneau că noi vrem răul pensionarilor. Iată că, din păcate, ce se vedea de la distanță se confirmă acum. E o harababură completă dublată de o minciună. Vă aduceți aminte când ”pensiile vor crește între 40 și 80%”? Ei acum reiese că nici pe departe nu atinge 40% , iar 80% e și atât.

Sunt oameni în sistem cu care am discutat, care au spus clar că sunt categori întregi de pensii pentru care softul a fost făcut greșit. Cine răspunde pentru asta?”, a mai afirmat deputatul USR Cristian Seidler.