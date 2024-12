Sergiu Bîlcea (PNL), reacție după ce BEC a renumărat parțial voturile pentru primul tur al prezidențialelor: „O asemenea decizie trebuie să fie foarte bine motivată”

(PNL) a discutat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre rea voturilor.

„Cine plătește pentru campania lui Georgescu, care flutură o hârtie în care nu a cheltuit niciun leu?”

Bîlcea a exprimat îngrijorări cu privire la procesul electoral, subliniind că deciziile legate de renumărarea voturilor trebuie să fie foarte bine motivate.

“O asemenea decizie trebuie să fie foarte bine motivată, iar încrederea cetățenilor în votul lor, așa cum a fost el, și, revin, cred că el a fost alterat de această imixtiune a unor instituții și acelei rețele sociale, care a creat un val total gratuit. Nici până astăzi, și aici ar trebui să ne răspundă instituțiile statului, cine plătește pentru campania domnului Georgescu, care flutură o hârtie în care nu a cheltuit niciun leu și, totuși, este prezent ca și cum ar cheltui milioane de euro pe aceste rețele sociale.

Această decizie de a renumăra și după de a duce discuția de alegeri într-o altă zonă trebuie foarte bine motivată pentru că și așa vedem că tot ce s-a întâmplat în România ultimelor 2 săptămâni, am dat cu piciorul la încrederea pe care am construit-o în Europa. Am dat cu piciorul la încrederea investitorilor din străinătate și eu cred că statul român trebuie să fie foarte atent în acest moment, să transmită un mesaj de forță.

De aceea, în această conjunctură, orice decizie trebuie foarte bine motivată și transmisă mai departe, pentru că deja avem această problemă legată de încrederea partenerilor externi”.