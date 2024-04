Simonis, despre ședința specială de Guvern de la Timișoara: Vor fi adoptate mai multe proiecte care au legătură cu județul / Eu sunt cu realizările, spre deosebire de Alin Nica. El e cu acuzațiile și campania denigratoare (VIDEO)

Ședința de Guvern de săptămâna aceasta va avea loc în Timișoara. Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, și mai mulți miniștri se vor reuni joi, la orele 13.00, la Prefectura Timiș, pentru a aproba mai multe proiecte, inclusiv indicatorii tehnico-economici pentru noul stadion „Dan Păltinișanu” din oraș. De asemenea, va fi adoptat cadrul legal pentru devasarea plății pensiilor înainte de Paște.

Alfred Simonis, liderul PSD Timiș și candidatul PSD-PNL la șefia Consiliului Județean Timiș, a vorbit despre mizele acestei ședințe în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Simonis, despre ședința de guvern organizată la Timișoara

„Mai multe proiecte de pe ordinea de zi a ședinței de Guvern au legătură cu Timișoara și județul Timiș, cel mai important are legătură cu aprobarea finanțării pentru stadionul „Dan Păltinișanu”, stadionul echipei Poli Timișoara.

Cred că mesajul pe care Guvernul îl transmite sau înceracă să-l transmită timișorenilor și timișenilor e că e preocupat de investiții în acest județ, pentru că Timișul, deși contribuie cu cei mai mulți bani la bugetul de stat de 30 de ani, după Capitală, a fost ocolit de marile investiții de infrastructuă până de curând. De un an jumate – doi am început să schimbăm lucrul acesta. Iar penultimul mare obiectiv e cel al stadionului, după ce am început bucăți din centura ocolitoare, se lansează autostrada Timișoara – Moravița, aeroportul a fost inaugurat, Institutul Oncologic a fost aprobat, un spital pentru arși de asemenea. Adică există investiții serioase în ultimii doi ani în județul Timiș, iar Guvernul transmite acest semnal, că modul în care au fost tratate Timișoara și Timișul nu va mai continua”, a declarat Alfred Simonis, pentru B1 TV.

Simonis, acuzații la adresa contracandidatului său, Alin Nica

Întrebat dacă aceste proiecte au fost începute de Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș și contracandidatul său din partea Alianței Dreapta Unită, Simonis a răspuns: „În primul rând, e complicat să înțeleg de ce contestă dl Nica faptul că Guvernul aprobă această investiție pe care dânsul a promis-o în 2020, în campanie, și nici măcar n-a reușit să demoleze vechea arenă, nu mai vorbesc de construirea celei noi. Asta a fost mentalitatea oamenilor politici timișeni 30 de ani și de asta ne-au ocolit marile investiții. Disputele acestea inutile pe mize electorale au ocupat mereu agenda și decidenții de la București, când factorii locali nu s-au înțeles, abia au așteptat să mute investiția într-un județ în care s-au înțeles”.

„Noi avem mereu, ca nu cumva să se facă stadion la Timișoara pentru că a fost și o să câștige Sinonis. Mai bine să nu se facă deloc decât să câștige Simonis. Asta e mentalitatea dlui Nica. Eu nu mai vreu polemică, dl Nica e cu acuzațiile și campania denigratoare, eu sunt cu proiectele și cu realizările. Nu vreau să fiu arogant, dar mi-aș dori să ne certăm mai puțin și să facem mai mult”, a mai declarat Alfred Simonis.

Acesta a mai precizat că Guvernul va merge și în alte municipii din țară pentru a ține ședințe „anul acesta, poate anul vitor”.