Soluțiile UDMR la problema urșilor tot mai numeroși. Tanczos Barna: „Important e să nu dăm înapoi de fiecare dată când apare câte un ONG care spune că au fost ucise două ființe, o ursoaică și o tânără fată” (VIDEO)

Tanczos Barna (UDMR), fost ministru al Mediului, a declarat că există soluții ca urșii să nu mai facă victime, dar e important ca autoritățile să nu mai dea înapoi la apelurile ONG-urilor. El a afirmat că măsurile necesare au fost incluse de UDMR într-un proiect de lege și a precizat că nu înțelege de ce acesta nu a fost adoptat până acum.

Declarațiile au fost făcute în emisiunea „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV, în contextul în care o tânără de un urs, în timp ce era în drumeție pe Jepii Mici.

Problema urșilor scapă de sub control. Ce soluție a propus UDMR

„Dl premier nu a spus că nu se vor face recoltări prin împușcare, a spus că nu se va face o recoltare de capul fiecăruia când dorește, cum dorește și unde dorește. Ce am propus noi, UDMR, prin proiectul de lege care e pe masa Camerei Deputaților și oricând poate fi votat e o lege care are toate avizele și rapoartele pozitive din toate comisiile de specialitate. Oricând poate fi pusă pe ordinea de zi, chiar mă întreb de ce nu a fost pusă până azi. (…)

Contează ca săptămâna viitoare Camera Deputaților . Cred că acest proiect de lege e suficient de matur, se bazează pe un studiu științific”, a declarat Tanczos Barna.

Acesta a explicat apoi concret ce prevede inițiativa legislativă: „Se propune ca timp de doi ani să intervenim pentru o cotă de prevenție de 426 de exemplare în fiecare an și, în paralel, să se facă studiile obligatorii astfel încât să vedem și rezultatul acestei măsuri. Subliniez: intervenția prin recoltare nu rezolvă singură problema, trebuie completată prin finanțare pentru fermieri pentru gardurile electrice, finanțare pe care am pornit-o anul trecut și care încă nu e finalizată, nu sunt semnate contractele și nu înțeleg de ce timp de un an nu s-a făcut asta. Trebuie continuate și măsurile de prevenție și intervenție imediată din Ordonanța 81, care prrmite ca ursul periculos să fie împușcat pe loc dacă atacă, pune în pericol viața umană, permite și intervenția graduală. Deci acest pachet de intervenție și măsuri, completate cu comunicate către cetățeni, pregătirea specialiștilor etc va duce la rezultate”.

Tanczos Barna: Important e să nu mai cedăm în fața ONG-urilor

„Cel mai important e de fiecare dată când apare câte un ONG care spune că ieri au fost ucise două ființe, o ursoaică și o tânără fată… Deci e aberant, inexplicabil și inuman să spui tu, ONG, președinte al ONG-ului Agent Green, că ieri au fost ucise două ființe, să pui pe primul loc ursoaica și să deplângi moartea unei ursoaice care o omorât o persoană”, a mai declarat fostul ministru Tanczos Barna, pentru B1 TV.