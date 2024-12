Sorin Grindeanu: Instituțiile sunt obligate să găsească vinovații și să încerce să evite ca pe viitor să se mai întâmple chestiuni de acest tip / Voi vota duminică pe o cale europeană (VIDEO)

Instituțiile sunt obligate să găsească vinovații și să încerce să evite ca pe viitor să se mai întâmple chestiuni de acest tip, a declarat Sorin Grindeanu, prim-vicepreședinte al PSD și ministru al Transporturilor, joi, în contextul în care rapoartele serviciilor de informații arată că activitatea defășurată pe TikTok în susținerea lui Călin Georgescu .

Sorin Grindeanu: Instituțiile sunt obligate să găsească vinovații

Întrebat joi de repoteri de ce s-a ajuns aici și cine este de vină, prim-vicepreședintele PSD a spus: „Eu n-aș vrea să caut astăzi vinovați. Am citit parte din ceea ce s-a desecretizat. Mie mi se par lucruri grave. Mie mi se pare că instituțiile statului trebuie să vadă cine e vinovat, sunt obligate să vadă și să găsească vinovații, dar mai sunt obligate la ceva, să încerce să evite ca pe viitor să să se mai întâmple vreodată în România chestiuni de acest tip”.

„Pentru că dacă ne facem că nu vedem și trecem mai departe, n-am învățat nimic. Deci, pe de o parte, cei care sunt vinovați trebuie să plătească și, pe de altă parte, instituțiile statului trebuie să găsească soluții pentru a se evita situații similare în viitor”, a adăugat social-democratul.

Sorin Grindeanu: Voi vota duminică pe o cale europeană

Întrebat despre decizia PSD de a o susține pe Elena Lasconi în finala prezidențială, Sorin Grindeanu a spus: „Am fost aseară și ați văzut că am fost semnatarul acelui protocol (între PSD, PNL, USR și UDMR, n.r.). Acum eu sunt cât se poate de sincer și vă spun ce cred că gândesc mulți din membrii PSD. Să știți că nu e ușor să dai la o parte lucruri care te-au despărțit ani de zile, și eu cred că lucrul acesta e valabil nu doar pentru PSD, cred că e valabil și pentru PNL, dar eu pot să spun din punctul de vedere al PSD, lucruri care până săptămâna trecută țineau agenda publică, lucruri în care se spunea despre cât de rău e PSD, de unii care acum așteaptă susținere de la noi. Acestea sunt adevăruri pe care le știm cu toții, doar că suntem într-o altă realitate acum”.

„Eu, Sorin Grindeanu, și tocmai de aceea aseară am fost acolo și am semnat, și nici PSD-ului nu ne trebuie certificat că suntem partid european. PSD a fost cel care a terminat negocierile cu Uniunea Europeană, PSD este cel care a băgat România în NATO, PSD este cel care a reușit acum, cu Guvern condus de Marcel Ciolacu, să intrăm în Schengen, deci n-avem nevoie de certificate de bună purtare și de partid pro-european de la unii și de la alții. Noi am dovedit. De aceea, eu, Sorin Grindeanu, am semnat aseară acel protocol și sigur voi vota duminică pe o cale europeană, o cale care ține de valori europene și euroatlantice”, a mai spus Sorin Grindeanu.