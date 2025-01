Ștefan Pălărie (USR), despre decizia lui Bolojan de a elimina 200 de posturi la Senat: „Doar o firimitură din “plăcinta de risipă a banului public”

Senatorul USR Ștefan Pălărie a comentat miercuri, într-o intervenție pentru B1 TV decizia luată de Ilie Bolojan privind eliminarea a 200 de posturi de la Senat. Liderul senatorilor USR a precizat că aceasta este “doar o firimitură” din “plăcinta de risipă a banului public”:

“Cele 200 de posturi care sunt în proiect să dispară prin această reorganizare a instituției Senatului sunt doar o firimitură în uriașa mare de plăcintă de risipă a banului public realizată de către Guvernul PNL-PSD, PSD-PNL. Să nu uităm că dacă ne uităm pe o cronologie mai largă am ajuns de la 800.000 de bugetari în sectorul public la 1,4 milioane de bugetari. Dacă ar fi să comparăm cele 200 de posturi cu 600.000 de angajați noi pe parcursul ultimilor ani de zile ne dăm seama că este absolut o firimitură.

Acest memorandum care ieri a fost trecut, în urma unei discuții foarte scurte cu sindicatele a fost pus cumva pe repede înainte, asta este mai puțin important, e limpede și asumat de către USR. Noi am votat pentru acest memorandum, așa cum am votat și chiar am cerut de nenumărate ori eficientizarea instituțiilor statului, inclusiv dizolvarea unora dintre ele. Care pe hârtie ne trimit anual niște rapoarte de activitate, au în spate bugete de trei milioane d elei, de cinci milioane de lei, dar în realitate practic, cu ele sau fără ele nu e nicio diferență. La această situație s-a ajuns prin complicitatea decidenților politici care au lăsat să crească aceste posturi, aceste structuri, să devină foarte mărite”.