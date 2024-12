Szabo Odon: Nu putem schimba Vestul cu Estul. Din Est niciodată nu am primit democrație, niciodată nu am primit prosperitate, niciodată nu am primit bunăstare (VIDEO)

Din Est niciodată nu am primit democrație, niciodată nu am primit prosperitate, niciodată nu am primit bunăstare, a avertizat deputatul UDMR Szabo Odon, miercuri, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai.

Szabo Odon (UDMR), pe B1 TV: Nu putem schimba Vestul cu Estul

Întrebat dacă pot partidele pro-europene să stea la aceeași masă, deputatul UDMR a spus: „Cel puțin pe 8 decembrie eu cred că acest lucru trebuie să se întâmple, cu siguranță, deci nu vorbesc de mai mult, dar (…) cel puțin pe 8 decembrie toată lumea trebuie să tragă în aceeași direcție cât putem și cum putem, dar trebuie să tragem în aceeași direcție, pentru că nu putem schimba Vestul cu Estul”.

„Din Est niciodată nu am primit democrație, niciodată nu am primit prosperitate, niciodată nu am primit bunăstare pentru această zonă a Europei, nici în perioada otomană, nici în perioada sovietică, niciodată”, a adăugat Szabo Odon.

Szabo Odon: Trebuie o gândire politică de perspectivă

„Trebuie să avem grijă și de ce se întâmplă peste patru ani, pentru că poate că trecem puntea acum și ne vom împotmoli la mal peste patru ani, deci trebuie o gândire politică nu doar de moment, ci de perspectivă. Președintele este ales pentru cinci ani, iar Parlamentul pentru patru ani, deci cel puțin la nivelul Președinției, dacă trecem bine puntea în data de 8, vom avea un Președinte pro-european pentru cinci ani de zile, care va nominaliza și Guvernul următor, peste patru ani de zile, și va trebui să îi oferim șansa ca și peste patru ani de zile să poată alege tot drumul european în Parlament, deci să poată să nominalizeze și peste patru ani o structură care merge pe același drum”, a continuat Szabo Odon.

„Trebuie o maturizare politică la nivelul tuturor celor patru partide (UDMR, PSD, PNL și USR, n.r.), pentru că dacă vom continua cum a terminat această guvernare PSD-PNL, ridicându-și poalele în ultimele trei luni și înjurându-se mai mult decât au lucrat împreună, și aici e vorba de patru formațiuni politice, nu vom face nimic decât să creștem dezamăgirea și să creștem zona suveranistă”, a mai spus deputatul UDMR.