Thomas Moldovan (PSD), după acuzațiile că vor face alianță cu AUR: PNL-ul, din păcate, acum, în această campanie, suferă foarte tare de scenarită (VIDEO)

(PSD), vicepreședinte al Agenției Naționale de Sport, a comentat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, acuzațiile venite din partea liberalilor, referitoare la o posibilă alianță între PSD și , afirmând că PNL suferă de „scenarită”.

„Dacă demontăm și teoria cu Târziu, în mod sigur vor găsi o altă teorie”

El a menționat că PSD a demontat teoria unei alianțe cu AUR prin decizii ferme și asumate. Moldovan a subliniat că, în ciuda speculațiilor, PSD nu va face alianță cu AUR și a anticipat că PNL va căuta alte teorii dacă aceasta nu va funcționa.

“Vizavi de ce spunea colegul meu de la PNL, cu privire la domnul Târziu, că vom face alianță. Eu cred că PNL-ul suferă de scenarite. A mizat și a tot marșat pe ideea că vom face alianță cu AUR. Ok, am demontat această teorie, să zic așa, am demontat această teorie prin niște decizii ferme luate și semnate și asumate. Acum, văzând că nu mai funcționează această teorie, lansăm o altă teorie, că nu nu mai face cu AUR-ul, o să faceți cu altcineva. Dacă demontăm și teoria cu Târziu, în mod sigur vor găsi o altă teorie. PNL-ul, din păcate, acum, în această campanie suferă foarte tare de scenarită”.

„Ne dorim să facem și alianță mai departe, în următorul guvern să mergem tot cu PNL-ul”

Întrebat dacă vor face alianță cu PNL-ul după alegeri, Moldovan a răspuns:

“Da, noi ne dorim, noi ne dorim și ca domnul Ciucă să intre în turul 2 și ne dorim, de asemenea, să facem și alianță mai departe, în următorul guvern să mergem tot cu PNL-ul. Noi ne dorim asta. Acum, vom vedea ce scor vor scoate cei de la PNL, evident”.