Toni Greblă a încasat mai mulți bani decât avea dreptul ca președinte al AEP. Curtea de Conturi i-a cerut să returneze o parte din sumă. Cum se apără acesta

Curtea de Conturi a constatat că Toni Greblă a încasat, anul trecut, mai mulți bani decât avea dreptul legal ca președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP) și i-a cerut să returneze o parte din sumă. Greblă a ajuns să primească mai mulți bani decât i se cuvine în baza unui ordin pe care chiar el l-a semnat la scurt timp după ce a fost numit în funcție, dezvăluie publicația

Greblă a ajuns la șefia AEP în primăvara lui 2023, la propunerea PSD și cu voturile parlamentarilor PSD și PNL. Autoritatea Electorală Permanentă se ocupă de controlul finanțării partidelor și al campaniilor, dar și în organizarea corectă a alegerilor.

Toni Greblă a încasat mai mulți bani decât trebuia ca președinte al AEP

Curtea de Conturi a descoperit în primăvara acestui an că, în 2023, Toni Greblă a încasat mai mulți bani decât trebuia. Acum, AEP trebuie să recupereze de la acesta aproape 24.000 de euro. Deja în ultimele luni el a încasat mai puțini bani.

Greblă ajunsese să primească mai mulți bani în baza Ordinului 174/2023, semnat chiar de el și contrasemnat de secretarul general de la acea dată, dar și de alte departamente. Prin aplicarea noii formule , salariul brut aș președintelui AEP a crescut cu 50%.

Cumulat, salariu plus diurnă, președintele AEP a declarat venituri nete de peste 260.000 de lei (n.r. – 52.000 euro) în 2023 pentru cele nouă luni de mandat. Aproape 29.000 de lei lunar (aproape 6.000 de euro). Potrivit Snoop, din pensie, pensii speciale, salarii și diurne, Toni Greblă a câștigat anul trecut peste 700.000 de lei (140.000 de euro).

Curtea de Conturi a constatat, însă, că aproape 24.000 de euro nu pot să fie justificați, așa că i-a cerut să dea banii înapoi. De altfel, Greblă deja a semnat un acord cu AEP de restituire a banilor încasați în plus, iar acesta produce efecte: salariul lui în lunile aprilie, mai și iunie 2024 nu a mai fost 18.427 de lei net, ci 10.410 lei.

Cum se apără Toni Greblă

Toni Greblă a dat vina pe predecesorul său, Constantin-Florin Mitulețu-Buică. Acesta a fost și secretar general al Autorității, din martie până în noiembrie 2023, deci când Greblă era deja la șefia instituției.

„A fost o eroare pe care a făcut-o fostul secretar general de atunci. Eu am primit decizia în ziua în care am fost numit, fără să mă uit de unde vine asta. Am crezut că așa este. (…)

El face proiectele de ordin, el (n.r. – fostul secretar general) le contrasemnează. Ordinul a fost semnat și de mine, bineînțeles, ca să intre în vigoare trebuie să fie semnat de președinte. De cine vreți să fie semnat?…Are cinci semnături înaintea mea”, a declarat Toni Greblă, pentru Snoop.

El a precizat apoi că Mitulețu-Buică „a crezut că o să fie menținut în funcție, de aia se dădea bine”.

„Când am constatat, eu am chemat Curtea de Conturi și am spus e o greșeală. Am dat un angajament de plată și de șase luni de zile plătesc diferența pe care au constatat-o, adică le-am spus eu celor de la Curtea de Conturi și au prins-o ca măsură rezolvată. Din martie am început să dau și diferența”, a mai afirmat Toni Greblă, pentru Snoop.

Ce spune Florin Mitulețu-Buică

În schimb, Florin Mitulețu-Buică, cel spre care Toni Greblă arată cu degetul, nu crede că acesta singur a solicitat verificările Curții de Conturi: „Curtea de Conturi nu vine în control la solicitarea unui ordonator de credite, ci are un plan de control. Planul de control s-a desfășurat conform calendarului Curții de Conturi. Nu cred că a chemat Curtea de Conturi să îi calculeze și să îi recalculeze salariul”.

„Ca secretar general am primit documentele la semnat, fără a calcula eu, ci Anca Dumitru, director resurse umane. La o lună după calculul salariului președintelui, am chemat-o pe persoana responsabilă, Anca Dumitru, și i-am explicat că potrivit dispozițiilor legale au calculat greșit salariul președintelui AEP. Ea a zis că a avut discuții cu președintele Autorității Electorale Permanente și dumnealui i-a spus că așa se calculează salariul în plată la momentul în care a fost angajat și nu se aplică retroactiv interdicția de a majora indemnizațiile demnitarilor”, a mai explicat Florin Mitulețu-Buică, pentru Snoop.