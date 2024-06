Trei primari PSD au câștigat alegerile cu scoruri de 100%: „Nu am avut emoții, dar am muncit pentru rezultatul acesta”

Trei primari de localități din județul Buzău au fost realeși în funcții, duminică, la alegerile locale, cu scoruri de 100% fiecare, potrivit .

Victorie fără emoții pentru Iulian Preda la Pardoși

Iulian Preda a câștigat alegerile pentru Primăria Pardoși cu 201 voturi.

„Nu am avut emoții, dar am muncit pentru rezultatul acesta. Am candidat singur în competiție. Am avut o prezență de 77%, destul de mare. Am strâns 100%”, a declarat Iulian Preda pentru Agerpres.

Alți doi primari PSD au obținut scoruri de 100% la alegeri

Liviu Bărăgan a câștigat alegerile pentru Primăria Vâlcele cu 726 de voturi, în timp ce Gama Cristache, candidatul PSD pentru Primăria Odăile, a fost ales de 307 alegători.

„Am candidat singur, nu a fost alt contracandidat. Am avut o prezenţă în jur de 65%, aproximativ egal cu procentul din 2020. Ne propunem ca bunul Dumnezeu să ne ajute să facem lucruri bune pentru comunitate. Ca şi primar am înregistrat la alegeri de 100%”, a declarat Gama Cristache pentru Agerpres.

Județul Buzău a înregistrat o prezență la vot de 54%.