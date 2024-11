Un influencer de pe TikTok povestește cum a fost plătit pentru a-l promova pe Călin Georgescu: „Am fost un prost” (VIDEO)

Un a povestit cum a luat bani pentru a-l promova pe Călin Georgescu, independentul care a produs surpriza alegerilor prezidențiale, chiar de pe primul loc. Băiatul regretă că s-a implicat: „Am fost un prost”.

„Am luat parte la campania de promovare a dlui Călin Georgescu. Am fost un prost. Înainte de a arunca cu hate sau cu ce vreți voi, vreau să stați până la finalul clipului, să înțelegeți cum s-a ajuns în punctul ăsta și de ce am fost prost”, și-a început tânărul explicațiile.

Influencerul spune că a fost păcălit să se implice în promovarea lui Georgescu

Băiatul a susținut că la început a participat la un brief, în care i s-a spus ce trebuie să facă în . Numai că „în acest brief era menționat că nu se dorește să ținem partea politică a vreunuia dintre candidați sau partide. (…) În brief se menționa că scopul e ca noi să creștem awareness-ul asupra ideii că e important ca oamenii să meargă la vot”.

Am gresit!

Influencer care a făcut campanie pentru Georgescu: „Am fost folosit ca un câine”

Cei implicați în campanie trebuiau să posteze un clip în care să spună ce așteptări au de la viitorul președinte, ceea ce el a și făcut. Tânărul a precizat acum că trăsăturile pozitive pe care le-a enumerat, însă, n-au nicio legătură cu Georgescu: „Astea nu sunt niște calități care îl definesc pe dl Călin Georgescu. Mie îmi pare rău că am fost folosit precum un câine în această campanie, fără să-mi dau seama ce fac”.

„Când am acceptat campania și am văzut că trebuie folosite hashtag-urile respective (#echilibrusiverticalitate, de exemplu – n.r.), le-am căutat pe TikTok, am vrut să văd dacă sunt asociate cu vreunul dintre participanți și nu apăreau nicăieri ca fiind asociate cu vreun participant.

Toate clipurile care foloseau acest hashtag erau făcute de alți colegi care au luat și ei aceeași campanie și cred că mulți am fost folosiți ca niște câini, fără să știm în ce ne băgăm.

Nu vreau să îmi caut scuze, că eu știu care mi-a fost intenția, știu că atunci când am acceptat această campanie eram conștient că nu țin partea nimănui. Acum au ieșit la iveală mai multe”, a mai afirmat influencerul.