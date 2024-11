USR denunță cazuri de „alegători care sunt hărțuiți de Poliția lui Cătălin Predoiu pentru postări” din online. Ce spune Poliția (VIDEO, FOTO)

USR acuză că mai mulți alegători „sunt hărțuiți de Poliția lui Cătălin Predoiu pentru postări pe Facebook și TikTok”. Însă Poliția Română spune că legea interzice „continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia”, iar „rețelele de socializare sunt considerate spațiu public”.

„ATENȚIE ❗❗❗Se înmulțesc cazurile de alegători care sunt hărțuiți de Poliția lui Cătălin Predoiu pentru postări pe Facebook și TikTok

❗ În această dimineață, la Timișoara, un membru USR s-a trezit cu poliția la ușă, după ce a distribuit o postare a lui Dan Barna, europarlamentar USR.

❗ Brașov, mama unui simpatizant USR a primit un telefon din partea Poliției Române. A fost amenințată în repetate rânduri că va primi o amendă de 4.500 lei și vor veni la ea acasă dacă Albert nu șterge postările de pe TikTok. (…)

❗Teleorman. Un consilier local USR din comuna Tătărăștii de Jos s-a trezit cu doi comisari de la Poliția Orașului VIdele pentru două postări pe grupurile județene. Postările au fost făcute în timpul campaniei. A fost sancționat cu avertisment de poliție.

❗ Piatra Neamț. Pentru un story privat, un simpatizant USR a fost chemat la Poliția Piatra Neamț, unde a fost obligat, de față cu alți trei polițiști, să șteargă story-ul privat.

❗ Și în Comuna Horia, de lângă Roman, un simpatizant din Diaspora a povestit cum mama lui s-a trezit la poartă cu polițiștii, care i-au transmis că ar fi bine ca fiul să șteargă postările.

❗București. Consilierul local Paul Ene a fost somat să șteargă o postare în care a spus că va veni la vot.

❗ Alt simpatizant, din Argeș, sunat și vizitat acasă de cineva din Poliție. (…)

USR cere încă o dată Poliției lui Cătălin Predoiu să se oprească din intimidarea oamenilor.

Veniți la vot! Doar așa putem să îi oprim”, a transmis USR,

USR a mai scris apoi că „La Iași a fost amendat un alt simpatizant cu 1.500 lei pentru o postare făcută dimineață. A venit poliția la ușa lui și a fost amendat direct”.

Mama simpatizantului din Brașov, la care face referire USR:

Abuz al Poliției Române?! Deși am 25 de ani, un domn care se recomandă drept polițist pare că a încălcat GDPR-ul și a sunat-o pe mama mea pentru a o amenința să șterg postările despre doamna Elena Lasconi. Menționez că nu am primit înainte niciun telefon / SMS / mail de la Poliție. Nu credeam că în 2024 ne vom reîntoarce pe vremea lui Ceaușescu, în care candidații sunt eliminați de pe liste și oamenilor simpli li se spune să nu mai facă postări despre candidați. De aceea, consider și mai important să mergem cu toții la vot duminică, pentru a nu ne reîntoarce în întunericul trecutului. La telefon, a fost citat că aș fi încălcat Legea 124/2003. Deși nu sunt jurist, pe Google îmi arată că este vorba de cu totul altceva, de o convenție legată de actele trimise în străinătate. Totuși, am în biblioteca de acasă Constituția României, unde la articolul 30 scrie clar că libertatea la exprimare este inviolabilă și că cenzura este interzisă. Sunt mândru de mama mea, care nu s-a lăsat intimidată de telefonul polițistului. Femeile puternice ca ea vor schimba România!