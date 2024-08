Vasile Dîncu: Decizia privind comisarul european a fost sau va fi făcută de premierul Ciolacu. În acest moment, când încă se negociază portofoliul, nu se știe mare lucru (VIDEO)

Decizia privind comisarul european a fost sau va fi făcută de premierul Ciolacu, ca reprezentant al Guvernului României, a declarat eurodeputatul Vasile Dîncu, președintele Consiliului Național al PSD, marți, la Știrile B1 TV prezentate de Alex Vlădescu.

Vasile Dîncu (PSD), pe B1 TV, despre postul de comisar european

Întrebat când va face România propunerea de comisar european, eurodeputatul PSD a spus: „Este vacanță și în general în vacanță cei care avem experiență politică nu ne luăm foarte mult după ce se discută în viața politică, pentru că sunt lucruri de înlocuire în general, nu sunt întotdeauna variantele care funcționează de fapt în decizia politică”.

„Decizia privind comisarul va fi făcută sau a fost făcută de premierul Ciolacu, ca reprezentant al Guvernului României, și în acest moment, atunci când încă se negociază portofoliul, nu se știe mare lucru. Probabil că după ce se va negocia un portofoliu, se va obține un portofoliu, după aceea vor fi propunerile pentru o persoană care să ocupe această funcție”, a adăugat Vasile Dîncu.

Ce a spus despre eventuale remanieri guvernamentale

Întrebat dacă este de părere că până la urmă vor fi făcute remanier, Vasile Dîncu a declarat: „Nu există nicio informație legată de asta, și data trecută eu spuneam că în general în toamnă, când începe o nouă sesiune parlamentară și de fapt se reiau după vacanță viața politică și viața guvernării, se întâmplă să se facă evaluări și remanieri”.

„În cazul acesta, nu am nicio informație despre așa ceva. În niciuna din luările de poziție ale premierului nu am văzut vreo decizie în sensul acesta sau vreo idee de decizie. Nu cred, nu am nicio informație și nu pot să vorbesc despre asta în acest moment”, a mai declarat Vasile Dîncu.