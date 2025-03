Dîncu: Lumea se bate pe 4 milioane de voturi, electoratul suveranisto-izolaționist, dar pe restul de 10 milioane de alegători nu prea-i bagă nimeni în seamă / Mai degrabă am emoții că nu-l vor vota PNL-iștii pe Crin Antonescu (VIDEO)

Eurodeputatul PSD Vasile Dîncu, de profesie sociolog, crede că George Simion, Crin Antonescu, Victor Ponta și Nicușor Dan au cele mai mari șanse să ajungă în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Deci pe listă nu e și candidata USR Elena Lasconi. Dîncu a mai remarcat faptul că e o bătaie pe electoratul suveranist, care e de circa patru milioane de votanți, dar nu se înghesuie nimeni să se adreseze celorlalți zece milioane de alegători.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Dîncu, despre lupta electorală pentru intrarea în turul 2

„Sunt patru candidați care au șanse, asta e părerea mea ca om cu experiență în . Sunt Simion, Crin Antonescu, Ponta și Nicușor Dan. Doi independenți, doi reprezentanții unor partide.

Crin Antonescu are în spate două partide care totalizează peste 40% din total, deci e firesc să aibă un procent măcar la jumătatea scorului celor două partide. Dacă partidele vor acționa cum li se cere, cum și-au propus și sunt obligate s-o facă, atunci are șanse să intre în turul 2.

În privința celuilalt, sunt mai multe posibilități. Nicușor Dan am văzut că-și face o campanie puternică pe TikTok, pe Facebook, peste tot îl găsim, foarte scumpă cred (campania).

Ponta am văzut că a intrat foarte puternic pe comunicare, el poate beneficia de electoratul nemulțumit că n-are om în turul 2 din partea PSD.

Și Simion se bazează pe moștenirea lui Georgescu. Deși pe moștenirea lui Georgescu văd că se bate toată lumea, deși acolo ar fi două milioane de alegători, plus ai lui Simion, plus încă ceva, ar fi maxim 4 milioane. Dar pe restul de 10 milioane de electori nu prea-i bagă nimeni în seamă și cred că asta e o mare greșeală, că toată lumea se bate pe electoratul ”, a explicat sociologul, pentru B1 TV.

Dîncu: Mai degrabă am emoții că nu-l vor vota PNL-iștii pe Crin Antonescu

Vasile Dîncu a remarcat apoi faptul că Antonescu a început să comunice tot mai mult cu electoratul PSD și „nu am emoții că nu va fi votat de PSD-iști, mai degrabă am emoții că nu-l vor vota PNL-iștii că am văzut că PNL nu l-a votat nici pe președintele lor de atunci, Nicolae Ciucă; mai puțin de jumătate din alegătorii PNL l-au votat”.

Cât despre Ponta, și el va trebui să comunice mai mult cu electoratul PSD și să-și facă mai multă campanie prin țară: „Cred că Ponta va putea să aibă o șansă dacă va arăta mai mult pragmatism decât ceilalți, mai mult echilibru între Europa și naționalismul economic și democrația românească”.