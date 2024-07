Victor Ponta: “Cel mai mare haos este în reglementarea fiscală. Niște ordonanțe venite peste noapte care nu se pot aplica” (VIDEO)

Victor Ponta a criticat dur sâmbătă seara, într-o intervenție pentru B1 TV situația de la Ministerul Finanțelor:

“Categoric cel mai mare haos este în reglementarea fiscală. Niște ordonanțae venite peste noapte care nu se pot aplica, iese Ciolacu și trebuie să le repare.

Îți merge economia privată și ai bani la buget, poți să faci multe lucruri. Că omori economia privată și doar te împrumuți nu poți să faci aproape nimic”.

De asemenea, Victor Ponta a criticat și deficitul bugetar, precizând că după alegeri va fi nevoie de o reformă fiscală:

“Anul viitor trebuie o reformă adevărată. Statul român cheltuie mult prea mult pe lucruri de care nu are nevoie.

Mărim TVA-ul, mai omori…trebuie să vezi de ce statul român care încasează mai mult decât pe vremea mea, de exemplu, când aveam deficit 1,9%, dar cheltuie de două ori mai mult. În fiecare an are 100 de lei în plus și cheltuie 200. Pe ce? Ai servicii mai bune la sănătate, la educație? Nu! Pe venituri ai crescut, dar trebuie să vezi de ce au explodat cheltuielile.

Dacă anul ăsta iei 25 de miliarde de euro împrumut pentru a finanța deficitul, cu vreo 5-7% dobândă plătești niște miliarde de euro pe an numai dobânzi. Dacă banii ăia îi iei și îi dai la transporturi să facă autostrăzi e bine sau dacă dai la sănătate să facă spitale. Dar dacă doar îi pierzi…”.

Victor Ponta a vorbit și despre faptul că există ministere care au terminat deja banii pentru funcționarea unor servicii esențiale, cum se întâmplă la Ministerul Sănătății, iar banii suplimentari alocați recent nu se vor duce în investiții, așa cum a anunțat Ministerul Finanțelor:

“Am văzut un anunț de la Finanțe: am dat 5 miliarde de lei la Sănătate pentru investiții și m-am bucurat. După aia m-am uitat că e pentru funcționarea ambulanței, a UPU…nu e nicio investiție. De fapt voi nu ați pus în buget, s-au terminat banii din buget în luna iulie și voi trebuie să puneți bani pentru funcționare. Înseamnă că terminați decembrie cu o gaură uriașă. La anul cum faceți?

E primul an în istoria României de când există Casa Națională de Sănătate când nu s-au făcut contractele cu spitalele, nimeni nu știe pe ce bani stă.

Văd toate ordonanțele astea și toate schimbările care nu sunt prezentate înainte pentru mediul de afaceri, nu s-au explicat și nu se pot aplica și nu îți aduc mai mulți bani la buget”.