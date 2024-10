Virgil Guran, după ce Comisia Europeană a propus suspendarea parțială a plăților din PNRR: Prim-ministrul să vină și să spună ce trebuie schimbat, banii aceștia nu trebuie să îi pierdem (VIDEO)

Senatorul , vicepreședinte PNL, a vorbit în emisiunea „Politica Zilei!”, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre faptul că, a propus suspendarea parțială a plăților din PNRR.

Guran a precizat că prim-ministrul ar trebui să ia măsuri urgente pentru a nu pierde banii din PNRR. Mai precis, premierul ar trebui să vină cu propuneri clare privind schimbările necesare în legislație, inclusiv posibile ordonanțe, pentru a asigura că banii nu sunt pierduți.

„E prim-ministru, să ia măsuri acum, ca să putem încasa banii”



Vicepreședintele PNL a fost întrebat cum se va rezolva această problemă în coaliție, acum, când liderii PSD și PNL nu-și mai vorbesc.

“Se poate rezolva în coaliție pentru că sunt echipele tehnice, suntem parlamentarii care discutăm aceste lucruri. Deci, din păcate, văd acum, efectiv, ceea ce a afirmat și domnul Ciolacu. Ar trebui, în mod sincer, ‘domnule, mâine luăm aceste măsuri necesare, sunt prim-ministru’, să le ia, că de asta este prim-ministru, mai ales să nu ne mai tot lamentăm că nu e ăla, nu e celălalt. Trebuie să se ia măsurile astea urgent.

Mai ales că există legislație și vă spun chiar eu am fost inițiatorul și a trecut legea. Pentru guvernanță corporativă am făcut amendamentul, care spune așa: când ești instalat acolo într-un consiliu de administrație trebuie să ți se dea niște criterii de performanță. După 6 luni, când se depune balanța de 6 luni, nu te-ai încadrat în acele performanțe, ai plecat și 5 ani nu mai ai voie să fii pe acolo, dar nu se aplică lucrul acesta, din păcate.

În același timp, sincer, mai ales în companii, care sunt profitabile, dar într-adevăr sunt oameni care nu au ce căuta acolo, dar lucrul acesta se poate rezolva foarte repede.

Este prim-ministru, să vină să spună ce trebuie schimbat, dacă e nevoie de legislație, poate să vină cu o ordonanță, că banii ăștia nu trebuie să-i pierdem.

Dacă tot stăm să spunem de ce n-a făcut unul acum 5 ani, acum 7 ani, nu se întâmplă nimic decât distragem atenția și, din păcate, mulți oameni chiar se duc pe fenta asta a lui Ciolacu, de acum.

E prim-ministru, să ia măsuri acum, ca să putem încasa banii, pentru că ni s-a dat totuși un termen de 6 luni în care trebuie să redresăm ce avem de făcut.

Într-adevăr, din punctul meu de vedere, printre cele 6 jaloane este și o prostie pe care ne-o impune Uniunea Europeană, asta cu microîntreprinderile, cu scăderea plafonului,. În loc să venim cu o chestie logică, că de asta uneori oamenii, cum sunt și eu, oameni de afaceri, care am trecut prin multe și știm, nu suntem ascultați, când am spus băi fraților, în loc să facem plafoane de genul ăsta, mai bine ne uităm cine are o rată a profitului foarte mare și doar scoate banii din firma mama, ca să plătească 1 % cum era înainte, mai bine unde este o rată a profitului de peste 50 %, 70 % sau 30 % din cifra de afaceri, acolo impozităm practice. Așa, omorâm pe ăștia micii, care dacă le iei 3 % sau cât le iei sau așa mai departe, cu micul magazin sau mica brutărie sau așa mai departe, vă spun că îi luăm mult din rata profitului și îl omorâm”.