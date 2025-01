Alexandru Chipciu, dezamăgit după vacanța de lux în Tenerife: „Nu știam exact unde e. N-aș pune-o în topul destinațiilor”

Alexandru Chipciu (35 de ani), căpitanul celor de la U Cluj, a petrecut vacanța de Crăciun cu familia în Tenerife, dar la final n-a fost tocmai entuziasmat. Chipciu e din 2012 într-o relație cu Andreea, cu care are patru fete: Medeea, Aria, Irene și Ștefania.

Chipciu, despre vacanța în Tenerife

„A fost OK în Tenerife, dar mă așteptam să fie o calitate mai bună, per total. E de vizitat… Înainte să plec în Tenerife, nu știam exact pe unde se află. Credeam că e aproape de Spania. Apoi, când am aterizat și mi s-a părut că am zburat foarte mult, am început să caut să văd unde e insula.

Mi-am dat seama că suntem mai aproape de Africa. Am căutat puțină istorie despre insulă, e o destinație interesantă, are și un vulcan activ.

La sfârșit, am făcut o recapitulare cu fetele, să vedem ce am vizitat: vulcanul, apele, oceanul. N-aș pune-o în top. E interesant de mers, dar numai o dată”, a spus Alexandru Chipciu, pentru

Destinația favorită a lui Chipciu

În schimb, el a spus că s-a simțit foarte bine în Maldive: „Destinația favorită pentru mine a fost Maldive, dar, într-adevăr, acum e foarte scump să mergi acolo. Mâncarea, serviciile, totul e top! Singapore e mișto, dacă vrei să mergi câteva zile. Bali, la fel – depinde și de resortul unde te duci; poți avea o perspectivă diferită în funcție de cazare”.

Apropo de Bali, ghinionist a fost chef Cătălin Scărlătescu. El s-a plâns pe Instagram de vacanța avută acolo de Crăciun: „Cel mai frumos loc din Bali aeroportul și @balimandira…în rest doar gunoaie multe pe plajă și prețuri mari pentru sevicii mici. A fost ultima încercare, mai ajung aici doar dacă aterizează avionul forțat. Să nu începeți cu vibrația, spiritualitatea sau altele că nu mai crede nimeni”. Mai mult, Scărlătescu