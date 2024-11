Aluzie la Simona Halep? Jannik Sinner, după controversele din scandalul său de dopaj: „Înțeleg frustrarea altor jucători”

Jannik Sinner, liderul mondial din tenisul masculin, a vorbit despre controversele din cazul său de dopaj și consideră că nu a existat în comparație cu modul în care au fost tratați alți jucători.

Jannik Sinner a fost testat pozitiv în martie

Recent, ITIA a luat prin surprindere lumea tenisului, anunțând că Jannik Sinner a fost testat pozitiv pentru o substanță interzisă în luna martie. , jucătorului italian i s-a permis să joace în continuare, iar între timp tribunalul a decis că este nevinovat.

Jucătorul susține că, din greșeala unui fizioterapeut, substanța interzisă clostebol a ajuns în organismul său în timpul unui masaj, intrând în contact cu o leziune cutanată. Explicația i-a fost acceptată de autoritățile de resort, care l-au penalizat doar prin retragerea premiului financiar și a punctelor obținute la Indian Wells.

Ce a spus despre cazul de dopaj și „frustrarea altor jucători”

Italianul a recunoscut că a fost îngrijorat.

„Ne-au crezut și de aceea am putut să joc. Desigur, am fost îngrijorat. Sper să fie prima și ultima oară. Un alt lucru pe care trebuie să-l analizăm este cantitatea din corpul meu, care era de 0,00000001, sunt mulți de zero înainte. Am fost îngrijorat, am tratat această problemă cu grijă. Cred că sunt un jucător corect, atât în teren, cât și în afara lui”, a declarat Sinner, potrivit , citat de .

Întrebat dacă a existat un dublu standard în cazul său, liderul ATP a răspuns: „Nu. Fiecare jucător care este testat pozitiv trebuie să treacă prin același proces. Nu există scurtături, niciun tratament preferențial, toată lumea prin același proces. Am explicat deja de ce am putut să joc. Desigur, înțeleg frustrarea altor jucători, dar poate că motivul pentru care au fost suspendați este că nu știau exact de unde provenea rezultatul pozitiv, ce substanță era”.

„Dar motivul principal este de unde provenea și cum a ajuns în corpul tău. Noi am știut imediat, am fost conștienți de ce s-a întâmplat. Am răspuns imediat, ei m-au suspendat timp de două-trei zile. Nu am putut să mă antreneze în acel timp, dar au acceptat motivele foarte repede și de aceea am putut juca”, a mai declarat Jannik Sinner.