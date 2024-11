Patrick Mouratoglou, declarații despre cazul Sinner: „Am fost șocat! Există un dublu standard”

Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Simonei Halep, a vorbit despre în cazul lui Jannick Sinner, testat pozitiv cu clostebol, un steroid anabolizant.

Jannick Sinner a fost testat pozitiv la Indian Wells, în primăvară, însă ITIA nu l-a suspendat, i-a luat doar punctele și banii obținuți la turneu.

Sportivul a motivat testul pozitiv susținând că a fost contaminat printr-o cremă, care i-a fost aplicată pe rana de la un deget.

Astfel, ITIA l-a considerat nevinovat, iar Sinner a scăpat de suspendare. consideră că e o nedreptate, având în vedere că Simona Halep a primit 4 ani de suspendare, după o contaminare cu roxadustat, scrie .

Sportiva din România a revenit pe teren după un an și jumătate, având succes la TAS.

„Am fost șocat! Există un dublu standard”

„Când am auzit de situația cu Jannik Sinner de marți, am fost extrem de șocat. După ce a avut de suferit Simona Halep, cum a putut să meargă atât de diferit? Nu am de gând să spun că el este vinovat de nimic. Evident că nu. Faptul care trebuie subliniat este că există un standard dublu – că doi jucători aflați în aceeași situație sunt tratați în mod opus – și acest lucru este greșit. Regulile ar trebui să se aplice tuturor. Pentru un jucător, care a fost testat pozitiv la o rată mai mult decât minimă de substanță, ITIA a decis să o pună peste tot în presă și să o facă publică. Pentru un alt jucător, l-au ținut secret. De ce? Nu are absolut nici un sens. Cred că modul în care ITIA a tratat cazul lui Jannik este cel corect pentru că, până nu se va dovedi vinovat sau nevinovat, nu cred că ar trebui făcut public. Pentru că la urma urmei, atunci paguba este făcută și este atât de greu să-ți recuperezi. Dacă Jannik nu a făcut nimic, nu ar trebui să fie făcut public. Acest lucru contribuie la o mare lipsă de transparență și tratament egal. Fie că este vorba de un bărbat sau de o femeie, cazurile ar trebui să fie tratate la fel”, a scris Patrick Mouratoglou pe Linkedin.