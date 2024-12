Angajaţii unui hotel, uimiți de gestul lui Gigi Becali. Ce a făcut patronul FCSB

Gigi Becali e foarte darnic de felul său și acum, că se apropie Crăciunul, se depășește pe sine. El a oferit o sumă importantă de bani personalului de la garderoba unui hotel.

Gigi Becali, răsplată consistentă pentru personalul unui hotel

Patronul FCSB a participat recent la un eveniment sportiv care a avut loc în incinta unui hotel de lux, notează . A stat acolo aproape două ore, iar la plecare a cerut paltonul pe care îl lăsase, apoi a răsplătit personalul hotelier de la garderobă cu 600 de lei!

Acum un an, amintește sursa citată, finanțatorul FCSB a dat 1.000 de lei unui livrator de mâncare.

Becali a donat sume consistente bisericilor

Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a declarat mai demult că Gigi Becali bisericilor: „ El ajută mult mai mult, milioane de euro dă anual. Milioane! Nu doar la Athos, ci la biserici, mănăstiri, biserici din Diaspora, așezăminte sociale, zona medicală în care investește. El ajută foarte mult, cred că 4-5 milioane (n.n. de euro) pe an. Eu am fost de față în câteva momente în care erau oameni care îi solicitau ajutorul. Vorbeau cu Luțu sau erau trimiși de mine, că mă vedeau. ”Am un necaz cu copilul””.

De altfel, Gigi Becali în nordul Capitalei. În 2008, el a promis că va construi un lăcaș de cult dacă echipa sa va elimina Galatasaray şi se va califica în grupele Champions League: „Eu am greşit ceva. Am făgăduit în 2008, când am jucat cu Galatasaray. Am făgăduit biserica de la Pipera. De-abia acum i-am băgat turlele”.